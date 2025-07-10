Германия уменьшит помощь беженцам из Украины и разделит их на группы, — DW

Новосформированная правительственная коалиция Германии планирует уменьшить выплаты украинским беженцам и разделить их на две группы в зависимости от даты прибытия. Ожидается, что помощь уменьшится почти на 100 евро. Требование об изменении выплат — это часть договоренностей между политическими силами, которые вошли в коалицию.

Related video

Немецкие политики работают над пакетом нормативно-правовых актов, которые повлияют на украинских беженцев, которые уже прибыли в страну, и на тех, кто приедет позже, написало медиа Deutsche Welle. Критики этого пакета предполагают, что начнется хаос, поскольку новые законы, как подозревают, будут действовать задним числом. Среди возможных угроз — людям придется возвращать ранее полученные средства, пояснили журналисты.

Как выяснилось, правительство Германии решило разделить беженцев из Украины на две группы. Первая группа — люди, которые прибыли до 1 апреля 2025 года. Такие беженцы сохранят выплаты по программе временной защиты — 563 евро. Вторая группа — беженцы, которые приехали и будут приезжать после этой даты. Этой категории людей будут выплачивать 441 евро: столько же, сколько получают беглецы из любых других стран мира. Над воплощением этой идеи работают три партии — Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), говорится в статье.

Журналисты выяснили, когда начнут действовать нововведения. Федеральное министерство труда и социальных вопросов на запрос DW ответило, что на данном этапе "ведет подготовку к законодательному процессу". Медиа отметило, что после создания законопроекта его должен рассмотреть Бундестаг и далее происходит утверждение Кабмином. Парламентарии по состоянию на 10 июня не получили проект, поэтому, вероятно, "процесс продлится еще не один месяц".

Выплаты изменятся через несколько месяцев, но речь идет о людях, с 1 апреля получающие суммы, на которые позже не будут иметь права, отметило издание. Хотя чиновники уверяют, что проблем не будет, но местные общины тревожатся, что у них не будет средств для трудоустройства, поселения, лечения и страхования.

"При определенных обстоятельствах можно поставить под сомнение, соответствует ли изменение статуса "задним числом" принципам правового государства. Не исключено, что при определенных обстоятельствах придется требовать возврата уже полученных выплат", — привело DW оценку Немецкого союза городов и общин.

Украинский МИД пока не реагировал на изменение статуса беженцев, прибывающих в Германию по программе "временной защиты ЕС". Также не удалось отыскать комментариев Еврокомиссии относительно возможных действий Берлина.

Беженцы в Германии — детали

Отметим, в апреле 2025 года Фокус об изменении правил для украинских беженцев в Германии. Издание Handelsblatt сообщило, что речь идет об остановке помощи переселенцам по программам ООН и ЕС. При этом речь шла о гражданах Украины и Сирии, которые принимались по квоте в 13 тыс. человек от Агентства по делам беженцев ООН и Европейской комиссии.

Напоминаем, в июле медиа STERN.de рассказало о количестве украинских беженцев, которые стали бездомными в Германии.