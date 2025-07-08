Почти треть — украинцы: в Германии резко выросло количество бездомных

В Германии насчитывается свыше 470 тысяч человек, не имеющих собственного жилья.

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Почти треть из всех бездомных составляют украинцы. Наибольшее число таких людей проживает в западных федеральных землях, тогда как в восточных регионах их значительно меньше. Об этом пишет издание STERN.de.

Согласно официальным данным, украинские беженцы составляют крупнейшую национальную группу среди бездомных в Германии — их доля достигает 29% от общего числа зарегистрированных. За год количество украинцев, не имеющих постоянного жилья, увеличилось с 136 900 до 137 800 человек. В целом среди зафиксированных бездомных 409 тысяч — иностранцы, что составляет 86% от общего количества.

В статистику включены те, кто проживает в приютах, временных общежитиях или социальном жилье.

При этом люди, живущие на улице, в эти данные не попадают.

Среди зарегистрированных бездомных 41% — молодые люди до 25 лет, а 5% — граждане старше 65 лет. Мужчины составляют более половины от общего числа. Средний возраст человека без постоянного жилья — 31 год.

Отметим, Фокус описал о презентации отчета ООН о влиянии украинских беженцев на экономику Польши, который состоялся 10 июня. Представитель УВКБ ООН Рафал Костжинский во время пресс-конференции заявил, что поляки "устали" от помощи Украине, поэтому аналитики решили "развеять некоторые мифы". Среди прочего, он пояснил, что появление украинцев изменило польскую экономику. По словам представителя ООН, экономика стала более "специализированной и продуктивной", при этом поляки не потеряли работу, а общая занятость даже выросла.

Напоминаем, в марте медиа The Economist проанализировало, как повлияет возможное перемирие на украинских беженцев. Между тем в июне на выборах в Польше победил кандидат, выступающий против членства Украины в ЕС.