Майже третина — українці: у Німеччині різко зросла кількість бездомних

У Німеччині налічується понад 470 тисяч осіб, які не мають власного житла.

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Майже третину з усіх безхатченків становлять українці. Найбільше число таких людей проживає в західних федеральних землях, тоді як у східних регіонах їх значно менше. Про це пише видання STERN.de.

Згідно з офіційними даними, українські біженці становлять найбільшу національну групу серед безхатченків у Німеччині — їхня частка сягає 29% від загальної кількості зареєстрованих. За рік кількість українців, які не мають постійного житла, збільшилася зі 136 900 до 137 800 осіб. Загалом серед зафіксованих бездомних 409 тисяч — іноземці, що становить 86% від загальної кількості.

До статистики включено тих, хто проживає в притулках, тимчасових гуртожитках або соціальному житлі.

При цьому люди, які живуть на вулиці, у ці дані не потрапляють.

Серед зареєстрованих безхатченків 41% — молоді люди до 25 років, а 5% — громадяни, старші за 65 років. Чоловіки становлять понад половину від загальної кількості. Середній вік людини без постійного житла — 31 рік.

Зазначимо, Фокус описав про презентацію звіту ООН про вплив українських біженців на економіку Польщі, який відбувся 10 червня. Представник УВКБ ООН Рафал Костжинський під час прес-конференції заявив, що поляки "втомилися" від допомоги Україні, тому аналітики вирішили "розвіяти деякі міфи". Серед іншого, він пояснив, що поява українців змінила польську економіку. За словами представника ООН, економіка стала більш "спеціалізованою і продуктивною", при цьому поляки не втратили роботу, а загальна зайнятість навіть зросла.

Нагадуємо, у березні медіа The Economist проаналізувало, як вплине можливе перемир'я на українських біженців. Тим часом у червні на виборах у Польщі переміг кандидат, який виступає проти членства України в ЄС.