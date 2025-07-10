Німеччина зменшить допомогу біженцям з України та поділить їх на групи, — DW

Новосформована урядова коаліція Німеччини планує зменшити виплати українським біженцям та поділити їх на дві групи залежно від дати прибуття. Очікується, що допомога зменшиться на майже 100 євро. Вимога про зміну виплат — це частина домовленостей між політичними силами, які увійшли в коаліцію.

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Німецькі політики працюють над пакетом нормативно-правових актів, які вплинуть на українських біженців, які вже прибули в країну, і на тих, хто приїде пізніше, написало медіа Deutsche Welle. Критики цього пакету припускають, що почнеться хаос, оскільки нові закони, як підозрюють, діятимуть заднім числом. Серед можливих загроз — людям доведеться повертати раніше отримані кошти, пояснили журналісти.

Як з'ясувалось, уряд Німеччини вирішив поділити біженців з України на дві групи. Перша група — люди, які прибули до 1 квітня 2025 року. Такі біженці збережуть виплати по програмі тимчасового захисту — 563 євро. Друга група — біженці, які приїхали й приїжджатимуть після цієї дати. Цій категорії людей виплачуватимуть 441 євро: стільки ж, скільки отримують втікачі з будь-яких інших країн світу. Над втіленням цієї ідеї працюють три партії — Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), ідеться у статті.

Журналісти з'ясували, коли почнуть діяти нововведення. Федеральне міністерство праці й соціальних питань на запит DW відповіло, що на цьому етапі "веде підготовку до законодавчого процесу". Медіа зауважило, що після створення законопроєкту його має розглянути Бундестаг і далі відбувається затвердження Кабміном. Парламентарі станом на 10 червня не отримали проєкт, тому, ймовірно, "процес триватиме ще не один місяць".

Виплати зміняться через кілька місяців, але ідеться про людей, які з 1 квітня отримують суми, на які згодом не матимуть права, зауважило видання. Хоч урядовці запевняють, що проблем не буде, але місцеві громади тривожаться, що у них не буде коштів для працевлаштування, поселення, лікування та страхування.

"За певних обставин можна поставити під сумнів, чи відповідає зміна статусу "заднім числом" засадам правової держави. Не виключають, що за певних обставин доведеться вимагати повернення вже отриманих виплат", — навело DW оцінку Німецького союзу міст і громад.

Українське МЗС поки не реагувало на зміну статусу біженців, які прибувають у Німеччину за програмою "тимчасового захисту ЄС". Також не вдалось відшукати коментарів Єврокомісії щодо можливих дій Берліна.

Біженці в Німеччині — деталі

Зазначимо, у квітні 2025 року Фокус про зміну правил для українських біженців в Німеччині. Видання Handelsblatt повідомило, що ідеться про зупинення допомоги переселенцям за програмами ООН та ЄС. Водночас ішлося про громадян України та Сирії, які приймались за квотою в 13 тис. осіб від Агентства у справах біженців ООН та Європейської комісії.

Нагадуємо, у липні медіа STERN.de розповіло про кількість українських біженців, які стали безхатченками у Німеччині.