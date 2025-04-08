Німеччина обмежила прийом українських біженців: чому уряд вдався до такого кроку

Німеччина прийняла рішення призупинити подальший прийом біженців за програмою переселення, яку організовує ООН. Такі обмеження будуть стосуватися і українців, що переїздять до ЄС від війни.

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Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt.

Уряд тимчасово заморозив переселення осіб, які потребують особливого захисту. Міністерство внутрішніх справ та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) пояснили, що на даний момент не буде прийнято жодних нових зобов'язань щодо прийому біженців за цією програмою. Це рішення стало результатом триваючих переговорів між партіями ХДС, ХСС та СДПН.

Проте, Германія також вказує, що будуть і винятки – мова йде про випадки, які перебувають на завершальних етапах процесу.

У попередньому коаліційному документі німецькі парламентарі домовилися зупинити добровільні федеральні програми прийому біженців і не давати старт новим програмам такого змісту.

Німеччина обіцяла Агентству у справах біженців та Європейській комісії виділити 13 100 місць для прийому біженців у 2024 та 2025 роках. Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, за цими квотами встигло в’їхати 5 061 біженець. До цього числа увійшли не тільки українці, але сирійські біженці. Про переїзд останніх була домовленість між ЄС та Туреччиною у 2016 році.

Процес прийому біженців у ЄС полягає в тому, що ООН рекомендує країнам-реципієнтам перевіряти осіб, що потребують особливого захисту, після чого німецькі посадовці проводять співбесіди та здійснюють перевірки безпеки. Також Німеччина має низку додаткових гуманітарних програм для біженців.

Разом з тим, Німеччина більше не є лідером Європейського Союзу за клопотаннями про надання притулку. У першому кварталі 2025 року кількість таких поданих до ФРН прохань різко скоротилася – на 41% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомило німецьке видання Welt з посиланням на конфіденційну доповідь Європейської комісії про ситуацію у сфері міграції до ЄС та третіх країн.

Місяць тому видання Welt повідомило, що Німеччина готується до нової хвилі біженців з України через політику президента США Дональда Трампа,

"З огляду на рішення США призупинити військову допомогу Україні, зростає ймовірність того, що велика кількість людей вирушить на північ Німеччини", — зазначив директор Асоціації північнонімецьких житлових компаній (VNW) Андреас Брайтнер.

Нагадаємо, що Німеччина зберігає свої золоті резерви в Нью-Йорку, але політика Вашингтону викликає у них занепокоєння. Німці вже ставлять під сумнів безпеку сховища, яке багато років вважалося одним із найнадійніших у світі.

Також, за словами голови Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, небагато європейських країн насправді готові до війни з Росією, і Німеччина не є винятком. Берліну, на його думку, не вдасться уникнути конфлікту з Москвою, оскільки німці "не прагнуть до змін у суспільстві і часто виявляються пасивними".