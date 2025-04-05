Трамп підірвав довіру: Німеччина хоче перевірити свої 100 млрд євро у сховищі США, — Politico

Німці зберігають свої золоті резерви у Нью-Йорку, але політика Вашингтону змушує їх бити на сполох. Деякі політики вже не вважають сховище, яке десятиліттями було одним з найнадійніших у світі, достатньо безпечним.

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Про це йдеться у матеріалі Politico.

У Федеральному резерві Нью-Йорка зберігається німецьке золото вартістю у 113 мільярдів євро. Загалом її запас — другий за величиною в усьому світі, й американському сховищу довірили його 37% — приблизно 1236 метричних тонн.

Запаси золота гарантують, що в разі потреби Німеччина зможе обміняти дорогоцінний метал на долари США або будь-яку іншу тверду валюту. З 1945 року політики були впевнені у надійності рішення зберігати там ресурси. Однак скасування обмеження на державні запозичення й готовність президента Дональда Трампа виходити за межі повноважень змусили в цьому засумніватись.

Депутат Християнського-демократичного союзу (ХДС) Марко Вандервіц просив перевірити золоті запаси ще у 2012 році, але безрезультатно. Нині питання постало знов, і політик закликав до перевірки золота, яке зберігається у США. Він підкреслив, що злитки потрібно вручну перерахувати й задокументувати результати.

Раніше ідеї, що зберігання золота у Нью-Йорку може бути небезпечним, поширювали фанати теорій змов. Цього разу підозри породив сам старший радник Трампа і мільярдер Ілон Маск, який закликав до перевірки власних золотих резервів США.

У лютому в німецькому Бундесбанку запевняли, що мають "надійного партнера" у США для зберігання активів.

"Я повністю довіряю нашим колегам з американського центрального банку", — наголошував президент Йоахім Нагель.

У 2013 році Бундесбанк на вимогу суспільства повернув усе золото, яке раніше зберігалося у французьких сховищах. Тоді у центральному банку стверджували, що активи для доступу до іноземної валюти у Парижі більше не потрібні, адже французи також користуються євро. Сьогодні більша частина резервів зберігається у Франкфурті, ще 13% — у Банку Англії.

Нагадаємо, аналітики JP Morgan спрогнозували зростання ризику рецесії у США та по всьому світу цього року від 40% до 60%. Нова торгова політика Трампа, а саме підвищення мит для десятків країн, визнали найбільшим ризиком для перспективи світової економіки за весь 2025 рік.

Китай вже відреагував на нові мита Трампа, оголосив про запровадження додаткових мит у відповідь. Також Пекін вже оголосив про контроль за експортом та поповнення списку "ненадійних суб’єктів".