Трамп подорвал доверие: Германия хочет проверить свои 100 млрд евро в хранилище США, — Politico

Немцы хранят свои золотые резервы в Нью-Йорке, но политика Вашингтона заставляет их бить тревогу. Некоторые политики уже не считают хранилище, которое десятилетиями было одним из самых надежных в мире, достаточно безопасным.

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Об этом говорится в материале Politico.

В Федеральном резерве Нью-Йорка хранится немецкое золото стоимостью в 113 миллиардов евро. В целом ее запас — второй по величине во всем мире, и американскому хранилищу доверили его 37% — примерно 1236 метрических тонн.

Запасы золота гарантируют, что в случае необходимости Германия сможет обменять драгоценный металл на доллары США или любую другую твердую валюту. С 1945 года политики были уверены в надежности решения хранить там ресурсы. Однако отмена ограничения на государственные заимствования и готовность президента Дональда Трампа выходить за пределы полномочий заставили в этом усомниться.

Депутат Христианского-демократического союза (ХДС) Марко Вандервиц просил проверить золотые запасы еще в 2012 году, но безрезультатно. Сейчас вопрос встал вновь, и политик призвал к проверке золота, которое хранится в США. Он подчеркнул, что слитки нужно вручную пересчитать и задокументировать результаты.

Ранее идеи, что хранение золота в Нью-Йорке может быть опасным, распространяли фанаты теорий заговоров. На этот раз подозрения породил сам старший советник Трампа и миллиардер Илон Маск, который призвал к проверке собственных золотых резервов США.

В феврале в немецком Бундесбанке уверяли, что имеют "надежного партнера" в США для хранения активов.

"Я полностью доверяю нашим коллегам из американского центрального банка", — подчеркивал президент Йоахим Нагель.

В 2013 году Бундесбанк по требованию общества вернул все золото, которое ранее хранилось во французских хранилищах. Тогда в центральном банке утверждали, что активы для доступа к иностранной валюте в Париже больше не нужны, ведь французы также пользуются евро. Сегодня большая часть резервов хранится во Франкфурте, еще 13% — в Банке Англии.

Напомним, аналитики JP Morgan спрогнозировали рост риска рецессии в США и по всему миру в этом году от 40% до 60%. Новая торговая политика Трампа, а именно повышение пошлин для десятков стран, признали самым большим риском для перспективы мировой экономики за весь 2025 год.

Китай уже отреагировал на новые пошлины Трампа, объявил о введении дополнительных пошлин в ответ. Также Пекин уже объявил о контроле за экспортом и пополнении списка "ненадежных субъектов".