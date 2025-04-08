Германия приняла решение приостановить дальнейший прием беженцев по программе переселения, которую организовывает ООН. Такие ограничения будут касаться и украинцев, переезжающих в ЕС от войны.

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Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Правительство временно заморозило переселение лиц, нуждающихся в особой защите. Министерство внутренних дел и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объяснили, что на данный момент не будет принято никаких новых обязательств по приему беженцев по этой программе. Это решение стало результатом продолжающихся переговоров между партиями ХДС, ХСС и СДПГ.

Тем не менее, Германия также указывает, что будут и исключения — речь идет о случаях, которые находятся на завершающих этапах процесса.

В предыдущем коалиционном документе немецкие парламентарии договорились остановить добровольные федеральные программы приема беженцев и не давать старт новым программам такого содержания.

Германия обещала Агентству по делам беженцев и Европейской комиссии выделить 13 100 мест для приема беженцев в 2024 и 2025 годах. Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, по этим квотам успело въехать 5 061 беженец. В это число вошли не только украинцы, но сирийские беженцы. О переезде последних была договоренность между ЕС и Турцией в 2016 году.

Процесс приема беженцев в ЕС заключается в том, что ООН рекомендует странам-реципиентам проверять лиц, нуждающихся в особой защите, после чего немецкие чиновники проводят собеседования и осуществляют проверки безопасности. Также Германия имеет ряд дополнительных гуманитарных программ для беженцев.

Вместе с тем, Германия больше не является лидером Европейского Союза по ходатайствам о предоставлении убежища. В первом квартале 2025 года количество таких поданных в ФРГ прошений резко сократилось — на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на конфиденциальный доклад Европейской комиссии о ситуации в сфере миграции в ЕС и третьи страны.

Месяц назад издание Welt сообщило, что Германия готовится к новой волне беженцев из Украины из-за политики президента США Дональда Трампа,

"Учитывая решение США приостановить военную помощь Украине, растет вероятность того, что большое количество людей отправится на север Германии", — отметил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний (VNW) Андреас Брайтнер.

Напомним, что Германия хранит свои золотые резервы в Нью-Йорке, но политика Вашингтона вызывает у них беспокойство. Немцы уже ставят под сомнение безопасность хранилища, которое много лет считалось одним из самых надежных в мире.

Также, по словам главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, немногие европейские страны на самом деле готовы к войне с Россией, и Германия не является исключением. Берлину, по его мнению, не удастся избежать конфликта с Москвой, поскольку немцы "не стремятся к изменениям в обществе и часто оказываются пассивными".