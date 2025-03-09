Немногие европейские страны по-настоящему готовы к войне с Россией. И Германия, признает глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко, не относится к их числу.

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Берлину не удастся избежать войны с Россией, поскольку немцы "ленивы и не хотят общественно меняться". Так считает руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам только скандинавские страны, страны Балтии, а также Польша и Франция готовы к противостоянию с Москвой.

"А Германия не способна даже "Таурус" один сделать быстрее, чем за год-полтора", — отметил он.

Руководитель ЦПД СНБО отметил, что пока немцы остаются такими, безопаснее для них не будет никогда. Поэтому он посоветовал не ждать, пока в Украине не закончится война, а готовиться к нападению Москвы уже сейчас.

Андрей Коваленко резюмировал, что россияне нападут на страны НАТО независимо от Украины, воспользовавшись моментом, пока европейцы остаются слабыми.

Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что Россия рассматривает возможность проверки надежности статьи 5 Устава НАТО, а проведение испытаний положений коллективной обороны зависят от хода войны в Украине. По его словам, если война закончится раньше 2030 года, это позволит России использовать свои ресурсы для создания угрозы Европе.

В июне 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что в 2029 году Россия, победив Украину, может начать новую войну в Европе. Под угрозой могут оказаться Грузия и Молдова.