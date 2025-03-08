Кремль захочет проверить работоспособность статьи 5 НАТО, — глава немецкой разведки

Сроки проведения Россией испытаний положений коллективной обороны НАТО зависят от хода войны в Украине. Окончание войны с Киевом позволит россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят.

Related video

Россия намерена проверить единство Запада, особенно в отношении пункта о коллективной обороне НАТО. Об этом радиостанции Deutsche Welle заявил глава Федеральной разведывательной службы (Bundesnachrichtendienst) Бруно Каль, пишет dpa.

По словам главы ведомства, Россия рассматривает возможность проверки надежности статьи 5 Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного союзника должно рассматриваться как нападение на всех.

"Мы очень надеемся, что это неправда, и что мы не окажемся в трудном положении, когда это подвергнется проверке. Однако мы должны предположить, что Россия хочет проверить нас, подвергнуть испытанию единство Запада", — сказал Каль.

По словам Каль, сроки проведения Россией испытаний положений коллективной обороны НАТО зависят от хода войны в Украине.

Он отметил, что если война закончится раньше 2029 или 2030 года, это позволит России использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для более раннего создания угрозы Европе.

"Скорейшее прекращение войны в Украине позволило бы россиянам направить свою энергию туда, куда они действительно хотят, а именно против Европы", сказал Каль.

Президент Bundesnachrichtendienst заявил, что Россия видит будущий мировой порядок, напоминающий ситуацию в Европе в конце 1990-х годов, когда защитное присутствие НАТО будет отодвинуто, а сфера влияния России будет расширяться на Запад, без американского присутствия в Европе.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает распространить действия 5 статьи НАТО на территорию Украины.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие Вашингтона в Организации Североатлантического договора.