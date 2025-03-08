Кремль захоче перевірити працездатність статті 5 НАТО, — глава німецької розвідки

Терміни проведення Росією випробувань положень колективної оборони НАТО залежать від перебігу війни в Україні. Закінчення війни з Києвом дасть змогу росіянам спрямувати свою енергію туди, куди вони дійсно хочуть.

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Росія має намір перевірити єдність Заходу, особливо щодо пункту про колективну оборону НАТО. Про це радіостанції Deutsche Welle заявив глава Федеральної розвідувальної служби (Bundesnachrichtendienst) Бруно Каль, пише dpa.

За словами глави відомства, Росія розглядає можливість перевірки надійності статті 5 Статуту НАТО, в якій зазначено, що напад на одного союзника має розглядатися як напад на всіх.

"Ми дуже сподіваємося, що це неправда, і що ми не опинимося у скрутному становищі, коли це піддасться перевірці. Однак ми повинні припустити, що Росія хоче перевірити нас, піддати випробуванню єдність Заходу", — сказав Каль.

За словами Каль, терміни проведення Росією випробувань положень колективної оборони НАТО залежать від перебігу війни в Україні.

Він зазначив, що якщо війна закінчиться раніше 2029 або 2030 року, це дасть змогу Росії використовувати свої технічні, матеріальні та кадрові ресурси для більш раннього створення загрози Європі.

"Якнайшвидше припинення війни в Україні дозволило б росіянам спрямувати свою енергію туди, куди вони справді хочуть, а саме проти Європи", сказав Каль.

Президент Bundesnachrichtendienst заявив, що Росія бачить майбутній світовий порядок, що нагадує ситуацію в Європі наприкінці 1990-х років, коли захисну присутність НАТО відсунуть, а сферу впливу Росії розширюватимуть на Захід, без американської присутності в Європі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні пропонує поширити дії 5 статті НАТО на територію України.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість внесення серйозних змін в участь Вашингтона в Організації Північноатлантичного договору.