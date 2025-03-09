Німеччина не уникне війни з Росією: у РНБО зробили невтішний прогноз

Небагато європейських країн по-справжньому готові до війни з Росією. І Німеччина, визнає глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко, не належить до їхнього числа.

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Берліну не вдасться уникнути війни з Росією, оскільки німці "ліниві і не хочуть суспільно змінюватися". Так вважає керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами лише скандинавські країни, країни Балтії, а також Польща та Франція готові до протистояння з Москвою.

"А Німеччина не здатна навіть "Таурус" один зробити швидше, ніж за рік-півтора", — зазначив він.

Керівник ЦПД РНБО наголосив, що поки німці залишаються такими, безпечніше для них не буде ніколи. Тому він порадив не чекати, поки в Україні не закінчиться війна, а готуватися до нападу Москви вже зараз.

Андрій Коваленко резюмував, що росіяни нападуть на країни НАТО незалежно від України, скориставшись моментом, поки європейці залишаються слабкими.

Нагадаємо, глава Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль заявив, що Росія розглядає можливість перевірки надійності статті 5 Статуту НАТО, а проведення випробувань положень колективної оборони залежать від перебігу війни в Україні. За його словами, якщо війна закінчиться раніше 2030 року, це дасть змогу Росії використовувати свої ресурси для створення загрози Європі.

У червні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що у 2029 році Росія, перемігши Україну, може розпочати нову війну у Європі. Під загрозою можуть опинитись Грузія та Молдова.