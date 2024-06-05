Готуються до війни: Пісторіус повідомив, що РФ може напасти у 2029 році (відео)

Німеччина планує масштабну реформу військових потужностей, прогнозуючи наступ РФ у 2029 році, заявив глава Міноборони ФРН. Якщо Москва переможе в Україні, то можливий новий наступ, спрямований на країни-члени НАТО.

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Росія накопичує ресурси, щоб почати нову війну у Європі, попередньо перемігши Україну. Під загрозою можуть опинитись Грузія та Молдова. Щоб цього не сталось, світ повинен допомогти Україні. Про те, що робитиме Німеччина, передбачаючи новий наступ Кремля, під час виступу у Бундестазі пояснив міністр оборони Борис Пісторіус.

Пісторіус зробив кілька заяв, які стосуються російсько-української війни. Політик попередив депутатів німецького парламенту, що РФ планує новий наступ на 2029 рік. З його слів, щоб це зрозуміти, варто глянути на російську економіку.

"Військова економіка Путіна працює на новий конфлікт", — сказав він.

На думку глави Міноборони Німеччини, якщо світ не допоможе Україні й РФ переможе, то перші на черзі — Грузія та Молдова. За його прогнозами, далі можливий наступ на країни НАТО і, щоб цього не сталось, ФРН має готуватись у трьох напрямках.

"Ми не повинні вірити, що Путін зупиниться на кордоні України. Ми повинні бути готові до війни з Росією у 2029 році. Тому центральними є три теми. Кадри, матеріали та фінанси!" — почули депутати Бундестагу.

Зазначимо, Німеччина з перших днів російського вторгнення підтримала Україні і протягом двох років війни надала військової допомоги на загальну суму 29 млрд євро. У останньому пакеті, який отримали українці від Бундесверу — боєприпаси, бронемашини, а також ще одна батарея Patriot. Крім того, 31 травня 2024 року німецькі урядовці повідомили, що знімають заборону на удари по РФ зброєю ФРН. При цьому застерегли, що ЗСУ дозволено бити на відстань не більше 100 км і використовувати для цього два види зброї — САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ Mars II.

Тим часом майже рік точиться дискусія щодо високоточних ракет TAURUS, які Німеччина відмовляється надавати Україні. 24 травня про це котре заявив Федеральний канцлер Олаф Шольц, який вважає, що українцям не можна самостійно обирати цілі для ударів. 4 червня Пісторіус підтвердив, що скасували заборону щодо зброї, але дебати щодо TAURUS відновлювати не будуть.

Нагадуємо, 5 червня військовий аналітик німецького видання Bild розповів, які змінилась тактика ЗСУ після того, як їм дозволили бити по території Бєлгородської та Курської областей.