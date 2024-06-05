Готовятся к войне: Писториус сообщил, что РФ может напасть в 2029 году (видео)

Германия планирует масштабную реформу военных мощностей, прогнозируя наступление РФ в 2029 году, заявил глава Минобороны ФРГ. Если Москва победит в Украине, то возможно новое наступление, направленное на страны-члены НАТО.

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Россия накапливает ресурсы, чтобы начать новую войну в Европе, предварительно победив Украину. Под угрозой могут оказаться Грузия и Молдова. Чтобы этого не произошло, мир должен помочь Украине. О том, что будет делать Германия, предвидя новое наступление Кремля, во время выступления в Бундестаге объяснил министр обороны Борис Писториус.

Писториус сделал несколько заявлений, которые касаются российско-украинской войны. Политик предупредил депутатов немецкого парламента, что РФ планирует новое наступление на 2029 год. По его словам, чтобы это понять, стоит взглянуть на российскую экономику.

"Военная экономика Путина работает на новый конфликт", — сказал он.

По мнению главы Минобороны Германии, если мир не поможет Украине и РФ победит, то первые на очереди — Грузия и Молдова. По его прогнозам, дальше возможно наступление на страны НАТО и, чтобы этого не произошло, ФРГ должна готовиться в трех направлениях.

"Мы не должны верить, что Путин остановится на границе Украины. Мы должны быть готовы к войне с Россией в 2029 году. Поэтому центральными являются три темы. Кадры, материалы и финансы!" — услышали депутаты Бундестага.

Отметим, Германия с первых дней российского вторжения поддержала Украину и в течение двух лет войны предоставила военной помощи на общую сумму 29 млрд евро. В последнем пакете, который получили украинцы от Бундесвера — боеприпасы, бронемашины, а также еще одна батарея Patriot. Кроме того, 31 мая 2024 года немецкие чиновники сообщили, что снимают запрет на удары по РФ оружием ФРГ. При этом предостерегли, что ВСУ разрешено бить на расстояние не более 100 км и использовать для этого два вида оружия — САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II.

Между тем почти год идет дискуссия относительно высокоточных ракет TAURUS, которые Германия отказывается предоставлять Украине. 24 мая об этом в очередной раз заявил Федеральный канцлер Олаф Шольц, который считает, что украинцам нельзя самостоятельно выбирать цели для ударов. 4 июня Писториус подтвердил, что отменили запрет на оружие, но дебаты по TAURUS возобновлять не будут.

Напоминаем, 5 июня военный аналитик немецкого издания Bild рассказал, как изменилась тактика ВСУ после того, как им разрешили бить по территории Белгородской и Курской областей.