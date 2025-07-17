Прийматимуть не усіх: Польща змінила правила проживання у центрах для біженців з України (відео)

З 1 листопада в Польщі почнуть діяти оновлені правила для біженців з України, які не мають житла та перебувають у центрах тимчасового розміщення. Згідно з рішенням урядовців, у центрах прийматимуть лише вразливі верстви населення.

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Кабінет Міністрів Польщі затвердив законопроєкт, який змінив правила перебування українських втікачів від війни, повідомили на порталі "Польського радіо" та медіа Rzeczpospolita. Представники ЗМІ відвідали брифінг речника уряду Адама Шлапка, який говорив про законопроєкти польського кабміну. Шлапка повідомив, що вносяться останні зміни перед затвердженням. Серед іншого, зміни зачеплять центри тимчасового розміщення, у які прийматимуть далеко не усіх, ідеться у статті.

Українські біженці в Польщі - коментар речника уряду Адама Шлапка

Речник уряду повідомив, що "вносяться дрібні правки" у закон, який діє з 2022 року. Після цього журналісти поцікавились, які будуть реалізовуватись новації та як іде робота над законопроєктом про асистенцію для людей з інвалідністю з України. Посадовець пояснив, що робляться "останні штрихи" щодо асистенції. Щодо змін для втікачів від війни, то посадовець зауважив, що припиняють певний вид допомоги, оскільки змінилась ситуація.

"[Закон про допомогу біженцям з України] оновлюється відповідно до поточної ситуації, досвіду тощо. І ці зміни, про які ви говорите, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що це вже той момент, коли цей вид підтримки можна завершити", — відповів Шлапка.

Українські біженці в Польщі — деталі

Тим часом польські медіа уточнили, що ідеться про зміни в правилах надання допомоги у центрах розміщення біженців з України:

у центри прийматимуть лише вразливі верстви населення — тобто вагітних, пенсіонерів, людей з інвалідністю;

для інших категорій працюватиме програма ЄС "Разом до незалежності". Відповідно до програми, 6 тис. українцям нададуть кошти на оплату оренди квартири та на відвідування курсів польської мови;

мінімальна кількість людей у центрах розміщення — 20 осіб (раніше було 10).

Інші пункти оновленого закону стосуються спрощеної процедури легалізації для людей з Pesel UKR, написала Rzeczpospolita. Крім того, лікарі з України зможуть працювати за спеціальністю завдяки спрощеній системі отримання дозволу, та їм дозволяється лікувати українців, написало медіа.

Також навели інформацію, озвучену речницею мазовецького воєводства Йоанною Баханек. Посадовиця уточнила, що станом на сьогодні безплатне проживання та харчування надається усім, але протягом лише 120 днів перебування. Після цього слід платити за послуги центру ("фінансова співучасть"). З її слів, у воєводстві у центрах є 3 тис. місць для проживання, але вони заповнені лише на третину.

Зазначимо, Фокус писав про інші рішення польського уряду, які торкнуться громадян України. Зокрема, на порталі inPoland повідомили про розширення підстав для скасування посвідки на проживання. Серед причин — подання фальшивих документів, надання неправдивих даних, фіктивний шлюб. Також ішлося про продовження статусу тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, про збереження податкових пільг та продовження виплат за програмою 800+ на дітей до 18 віку, які навчаються у Польщі.

Нагадуємо, у червні аналітики підрахували, яку суму грошей принесли біженці з України в бюджет Польщі. Водночас у Німеччині планують змінити виплати для українців-втікачів від війни.