Близько 1 100 євро на місяць: де в Європі біженці з України отримають максимальні виплати (відео)

Українські біженці можуть розраховувати на високі виплати в Бельгії. Навіть Німеччина не може похвалитися такою щедрістю.

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Дорослі українці, які не перебувають у шлюбі, можуть отримати в Бельгії близько 1 100 євро на місяць, з'ясували журналісти німецького мовника Deutsche Welle.

Німеччина — одна з країн Європи, яка максимально підтримує українських біженців

Їм також надають державну медстраховку і право на житло. Також за потреби можна отримати фінансову допомогу на купівлю меблів, одягу, медичних товарів і продуктів харчування.

Інші країни Євросоюзу не вирізняються такою прихильністю, зазначають автори матеріалу.

Ситуація з виплатами в Німеччині

Ті, хто втік від війни до Німеччини, отримують цивільну допомогу, еквівалент суми для безробітних німців у розмірі 563 євро на місяць на одного дорослого. Також держава покриває витрати на оренду житла і медичну страховку.

Загалом Німеччина — одна з країн Європи, яка максимально підтримує українських біженців. Однак не всі німецькі політики згодні з цією практикою.

Лідер партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) Маркус Зедер закликає скасувати особливі правила, що діють у Німеччині для українських біженців. За його словами, самотнім дорослим треба платити максимум 441 євро на місяць.

Скільки платять біженцям з України в Польщі та Угорщині

Польща не дає українцям постійні виплати, у країні скасовано одноразові виплати менше 70 євро на кожного дорослого українця. Проте біженцям дають особистий ідентифікаційний номер, щоб вони могли працювати, навчатися і отримувати безкоштовну медичну допомогу.

Українським сім'ям платять менше ніж 190 євро на місяць на першу дитину, а на другу дитину сума буде вже меншою.

Угорщина влітку 2024 року під керівництвом прем'єра Віктора Орбана посилила правила перебування біженців з України. Західні регіони Будапешт вважає безпечними, а тих, хто в'їжджає звідти, позбавляють права безкоштовного розміщення в центрах для біженців.

Дорослі, які потребують захисту, можуть розраховувати на виплати 55 євро на місяць і додатково 34 євро на кожну дитину.

Особливості виплат українським біженцям у Швеції та Британії

Українці у Швеції отримують тільки добові виплати, сумарно на місяць для дорослих виходить 180-190 євро на місяць. Дітям виплачують до 140 євро на місяць. Є й спеціальні виплати на обмежені категорії товарів: зимове взуття та візки.

Біженцям дають субсидію на купівлю окулярів і медичну допомогу.

Велика Британія платить щотижневу виплату на першу дитину в сім'ї в розмірі менше 30 євро. Кожна наступна дитина отримує трохи менше 20 євро на тиждень.

Пенсіонери віком від 66 років і старше мають право на виплату до 230 євро на тиждень. Дорослим біженцям, молодшим за пенсійний вік, належать різні види підтримки, які розраховують у кожному конкретному випадку.

Нагадаємо, на початок 2025 року понад третину українських біженців у Німеччині було офіційно працевлаштовано. Загальний рівень зайнятості українців — трохи більше ніж 33%.

Фокус також описував історію українських біженців, які живуть на кораблях у нідерландському Неймегені. Усі вони скаржилися на жахливу їжу — зіпсовану курятину, шинку та інші продукти.