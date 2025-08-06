Около 1 100 евро в месяц: где в Европе беженцы из Украины получат максимальные выплаты (видео)

Украинские беженцы могут рассчитывать на высокие выплаты в Бельгии. Даже Германия не может похвастаться такой щедростью.

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Взрослые украинцы, не состоящие в браке, могут получить в Бельгии около 1 100 евро в месяц, выяснили журналисты немецкого вещателя Deutsche Welle.

Германия — одна из стран Европы, которая максимально поддерживает украинских беженцев

Им также предоставляют государственную медстраховку и право на жилье. Также при необходимости можно получить финансовую помощь на покупку мебели, одежды, медицинских товаров и продуктов питания.

Другие страны Евросоюза не отличаются такой благосклонностью, отмечают авторы материала.

Ситуация с выплатами в Германии

Бежавшие от войны в Германию получают гражданское пособие, эквивалент суммы для безработных немцев в размере 563 евро в месяц на одного взрослого. Также государство покрывает расходы на аренду жилья и медицинскую страховку.

В целом Германия — одна из стран Европы, которая максимально поддерживает украинских беженцев. Однако не все немецкие политики согласны с этой практикой.

Лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер призывает отменить особые правила, действующие в Германии для украинских беженцев. По его словам, одиноким взрослым надо платить максимум 441 евро в месяц.

Сколько платят беженцам из Украины в Польше и Венгрии

Польша не дает украинцам постоянные выплаты, в стране отменены единоразовые выплаты менее 70 евро на каждого взрослого украинца. Тем не менее беженцам дают личный идентификационный номер, чтобы они могли работать, учиться и получать бесплатную медицинскую помощь.

Украинским семьям платят менее 190 евро в месяц на первого ребенка, а на второго ребенка сумма будет уже меньше.

Венгрия летом 2024 года под руководством премьера Виктора Орбана ужесточило правила прпебывания беженцев из Украины. Западные регионы Будапешт считает безопасными и въезжающие оттуда лишаются права бесплатного размещения в центрах для беженцев.

Нуждающиеся в защите взрослые могут рассчитывать на выплаты 55 евро в месяц и дополнительно 34 евро на каждого ребенка.

Особенности выплат украинским беженцам в Швеции и Британии

Украинцы в Швеции получают только суточные выплаты, суммарно в месяц для взрослых выходит 180–190 евро в месяц. Детям выплачивают до 140 евро в месяц. Есть и специальные выплаты на ограниченные категории товары: зимнюю обувь и коляски.

Беженцам дают субсидию на покупку очков и медицинскую помощь.

Великобритания платит еженедельную выплату на первого ребенка в семье в размере менее 30 евро. Каждый последующий ребенок получает чуть менее 20 евро в неделю.

Пенсионеры возрастом от 66 лет и старше имеют право на выплату до 230 евро в неделю. Взрослым беженцам моложе пенсионного возраста полагаются различные виды поддержки, которые рассчитывают в каждом конкретном случае.

Напомним, к началу 2025 года более трети украинских беженцев в Германии были официально трудоустроены. Общий уровень занятости украинцев — чуть более 33%.

Фокус также описывал историю украинских беженцев, живущих на кораблях в нидерландском Неймегене. Все они жаловались на ужасную пищу — испорченную курятину, ветчину и другие продукты.