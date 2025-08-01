Беженцы из Украины в Нидерландах живут на корабле и жалуются на еду: чем их кормят за 250 евро

Украинские беженцы, проживающие на кораблях-убежищах в нидерландском городе Неймеген, жалуются на ужасное качество пищи, которую им готовят на кухне.

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Беженцы платят 252 евро за меню, которое опасно для здоровья. Об этом пишет местное издание Algemeen Dagblad.

Суммарно на двух судах разместились около 240 украинцев. Люди говорят, что получают испорченную курятину, ветчину и сыр, а также подгоревшее мясо.

Беженцы говорят, что им запрещают готовить на кухне

Издание приводит слова 22-летней Дианы, которая примерно год назад начала все чаще чувствовать боли в животе после еды, приготовленной на корабле.

"Мне становилось все хуже и хуже, каждый раз было очень больно. После обследования выяснилось, что у меня в желудке бактерия. Я уверена, это связано с едой. Каждый день везде используется один и тот же бульон. Свежих продуктов просто нет", — рассказала девушка.

Диана и другие жильцы говорят, что им запрещают готовить на кухне — им нельзя пользоваться духовкой и микроволновой печью, хотя они давно просили об этом. Беженцы возмущены, поскольку им приходится платить за еду самостоятельно

Жительница Анна также рассказала о проблемах с желудком и говорит, что больше не осмелится есть на корабле.

"Я знаю минимум двадцать человек, которые обращались к врачу из-за еды. Все готовится одинаково. Мы много раз поднимали этот вопрос, но ничего не меняется — персонал реагирует безразлично. Мы просто ходим в супермаркет сами", — рассказала она.

Согласно документам, один из беженцев сейчас проходит лечение в Украине от язвы желудка — болезнь обострилась из-за жирной пищи.

Владелец судоходной компании отказался от комментариев и попросил обратиться в муниципалитет. Власти города заявили, что их представители каждую неделю посещают суда для обсуждения вопросов, идей и жалоб.

"Еда должна соответствовать стандартам качества. Мы понимаем, что после трех лет жизни на корабле без возможности готовить самостоятельно это сказывается на них", — отметили они.

Напомним, часть украинцев в Чехии теряют легальный статус на проживание. За это им грозит аннулирование визы, потеря работы и срочный выезд из страны.

Президент США Дональда Трамп ранее говорил, что разрешит бежавшим от войны украинцам остаться в США до завершения конфликта.