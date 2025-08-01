Біженці з України в Нідерландах живуть на кораблі та скаржаться на їжу: чим їх годують за 250 євро

Українські біженці, які проживають на кораблях-притулках у нідерландському місті Неймеген, скаржаться на жахливу якість їжі, яку їм готують на кухні.

Related video

Біженці платять 252 євро за меню, яке небезпечне для здоров'я. Про це пише місцеве видання Algemeen Dagblad.

Сумарно на двох суднах розмістилися майже 240 українців. Люди кажуть, що отримують зіпсовану курятину, шинку та сир, а також підгоріле м'ясо.

Біженці кажуть, що їм забороняють готувати на кухні

Видання наводить слова 22-річної Діани, яка приблизно рік тому почала дедалі частіше відчувати болі в животі після їжі, приготованої на кораблі.

"Мені ставало все гірше й гірше, щоразу було дуже боляче. Після обстеження з'ясувалося, що в мене в шлунку бактерія. Я впевнена, це пов'язано з їжею. Щодня скрізь використовується один і той самий бульйон. Свіжих продуктів просто немає", — розповіла дівчина.

Діана та інші мешканці кажуть, що їм забороняють готувати на кухні — їм не можна користуватися духовкою і мікрохвильовою піччю, хоча вони давно просили про це. Біженці обурені, оскільки їм доводиться платити за їжу самостійно

Мешканка Анна також розповіла про проблеми зі шлунком і каже, що більше не наважиться їсти на кораблі.

"Я знаю щонайменше двадцять осіб, які зверталися до лікаря через їжу. Усе готується однаково. Ми багато разів порушували це питання, але нічого не змінюється — персонал реагує байдуже. Ми просто ходимо в супермаркет самі", — розповіла вона.

Згідно з документами, один із біженців зараз проходить лікування в Україні від виразки шлунка — хвороба загострилася через жирну їжу.

Власник судноплавної компанії відмовився від коментарів і попросив звернутися до муніципалітету. Влада міста заявила, що її представники щотижня відвідують судна для обговорення питань, ідей і скарг.

"Їжа має відповідати стандартам якості. Ми розуміємо, що після трьох років життя на кораблі без можливості готувати самостійно це позначається на них", — зазначили вони.

Нагадаємо, частина українців у Чехії втрачають легальний статус на проживання. За це їм загрожує анулювання візи, втрата роботи та терміновий виїзд із країни.

Президент США Дональд Трамп раніше говорив, що дозволить українцям, які втекли від війни, залишитися у США до завершення конфлікту.