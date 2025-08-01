Українці в Чехії можуть втратити захист через одну помилку: про що важливо знати

Деякі українці, які перебувають під тимчасовим захистом у Чехії, несподівано втрачають свій легальний статус — і часто дізнаються про це занадто пізно.

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Причиною стають, на перший погляд, незначні формальності: переїзд без належного повідомлення влади або помилки в реєстрації нової адреси. Як результат — анульована віза, втрата роботи і необхідність терміново покинути країну або починати процес подання документів з нуля. Про це повідомляє видання Blesk.cz.

Під час подання заяви на тимчасовий захист мігрант вказує актуальне місце проживання. Однак якщо людина переїжджає і забуває повідомити про зміни або робить це неналежним чином, статус тимчасового захисту автоматично опиняється під загрозою.

"Таке може статися, якщо, наприклад, власник житла виписав вас зі своєї квартири, а ви про це не знали", — пояснюють у матеріалі.

У такому разі Міністерство внутрішніх справ Чехії вносить зміни до реєстру адрес, і людина автоматично прив'язується до Департаменту у справах притулку та міграційної політики. Якщо за 90 днів нову адресу не буде вказано, статус тимчасового захисту автоматично анулюється.

За словами Габріели Грбачкової, директорки кадрової агенції Hofmann Personal, уже зафіксовано десятки випадків, коли іноземці дізнавалися про втрату статусу випадково — під час звернення до установ, або коли страхова компанія повідомляла роботодавця про виключення співробітника з реєстру застрахованих осіб.

Перевірити актуальність адреси можна через Портал громадянина. Якщо в системі зазначено, що ваша адреса — це офіс Міністерства внутрішніх справ, це тривожний сигнал: необхідно якнайшвидше повідомити про нове місце проживання, щоб уникнути втрати захисту та пов'язаних із цим наслідків.

Нагадаємо, що українці, які виїхали до Польщі з певних причин, не лише через війну, роблять великий внесок у розвиток економіки країни. Так, 21 липня в Opendatabot оприлюднили статистику, яка демонструє, що станом на липень 2025 року українці в Польщі зареєстрували понад 29 тисяч компаній. Водночас майже половину цих бізнесів вони відкрили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також Польща переглядає правила проживання в центрах біженців для українців. Так, уже з 1 листопада в дію вступають нові правила, згідно з якими в центри прийматимуть тільки тих українців, хто належить до вразливих верств населення.