Украинцы в Чехии могут потерять защиту из-за одной ошибки: о чем важно знать

Некоторые украинцы, находящиеся под временной защитой в Чехии, неожиданно теряют свой легальный статус — и часто узнают об этом слишком поздно.

Related video

Причиной становятся, на первый взгляд, незначительные формальности: переезд без надлежащего уведомления властей или ошибки в регистрации нового адреса. Как результат — аннулированная виза, потеря работы и необходимость срочно покинуть страну или начинать процесс подачи документов с нуля. Об этом сообщает издание Blesk.cz.

При подаче заявления на временную защиту мигрант указывает актуальное место жительства. Однако если человек переезжает и забывает сообщить об изменениях или делает это ненадлежащим образом, статус временной защиты автоматически оказывается под угрозой.

"Такое может произойти, если, например, владелец жилья выписал вас из своей квартиры, а вы об этом не знали", — поясняют в материале.

В таком случае Министерство внутренних дел Чехии вносит изменения в реестр адресов, и человек автоматически привязывается к Департаменту по делам убежища и миграционной политики. Если за 90 дней новый адрес не будет указан, статус временной защиты автоматически аннулируется.

По словам Габриэлы Грбачковой, директора кадрового агентства Hofmann Personal, уже зафиксированы десятки случаев, когда иностранцы узнавали о потере статуса случайно — при обращении в учреждения, или когда страховая компания уведомляла работодателя об исключении сотрудника из реестра застрахованных лиц.

Проверить актуальность адреса можно через Портал гражданина. Если в системе указано, что ваш адрес — это офис Министерства внутренних дел, это тревожный сигнал: необходимо как можно скорее сообщить о новом месте жительства, чтобы избежать потери защиты и связанных с этим последствий.

Напомним, что украинцы, которые выехали в Польшу по определенным причинам, не только из-за войны, делают большой вклад в развитие экономики страны. Так, 21 июля в Opendatabot обнародовали статистику, которая демонстрирует, что по состоянию на июль 2025 года украинцы в Польше зарегистрировали более 29 тысяч компаний. При этом около половины этих бизнесов они открыли после начала полномасштабного вторжения России.

В то же время Польша пересматривает правила проживания в центрах беженцев для украинцев. Так, уже с 1 ноября в действие вступают новые правила, согласно которым в центры будут принимать только тех украинцев, кто относится к уязвимым слоям населения.