Українці, які втекли до США від війни з РФ, можуть залишитися, — Трамп

На тлі антимігрантських настроїв у США і масових депортацій, це не торкнеться українців, які приїхали до США, рятуючись від війни з Росією.

Related video

Про це президент США Дональда Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Білому Домі. Відео опублікував на Х журналіст родом з Одеси Михайло Комадовський, який і поставив це запитання.

Трамп запевнив, що українці можуть залишитися у США до кінця війни з РФ

Президент Трамп повідомив мені, що дозволить українцям, які втекли від війни, залишатися у США до закінчення конфлікту.

"У нас багато людей, які приїхали з України. Ми працюємо з ними", — сказав Трамп.

Раніше ходили чутки, що тисячі іноземців, які, на думку адміністрації Дональда Трампа, "незаконно" перебувають у США, будуть висилати з країни, або навіть переміщати до в'язниці Гуантанамо на Кубі.

Нагадаємо, виявилося, що українська громада в Польщі має значний економічний вплив — їхні податкові внески в кілька разів перевищують суму соціальної допомоги, яку вони отримують. Наразі в Польщі відбувається масштабна переоцінка соціальної підтримки, яка зачіпає не тільки українських біженців, а й місцевих жителів, а також іноземців з інших країн.

А посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що більшість українців, близько 70%, які вимушено перебувають за кордоном через російську агресію, кажуть, що хочуть повернутися назад в Україну. Але вони не приїдуть, якщо не буде створено умов для цього.