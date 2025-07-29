"Силою не заберете": дипломат розповів, скільки українців за кордоном хочуть повернутися і хто більше не приїде

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що більшість українців, близько 70%, які вимушено перебувають за кордоном через російську агресію, кажуть, що хочуть повернутися назад в Україну. Однак є один нюанс.

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Йдеться про те, які умови буде створено в Україні для того, аби біженці, що вимушено покинули державу, могли безпечно повернутися назад. Про це дипломат розповів під час інтерв'ю для "Радіо Свобода".

"Ви силою не повернете цих людей, це їхнє рішення. Питання створення умов", — розповів посадовець.

За його словами, якщо поговорити з біженцями, які покинули Україну недобровільно та за вимушених обставин, то 70% із них скажуть про те, що вони хочуть повернутися назад.

Також Василь Боднар розповів про те, скільки українців у Польщі, скоріше за все, вже не повернуться назад. На його думку, це близько 15%-20% громадян. Це ті люди, які вже міцно осіли за кордоном, у Польщі, та навіть подали необхідні для отримання громадянства цієї країни документи.

Українці в Польщі

Українці, які виїхали до Польщі з певних причин, не лише через війну, роблять неабиякий вклад у розвиток економіки країни. Так, 21 липня в Opendatabot оприлюднили статистику, яка демонструє, що станом на липень 2025 року українці в Польщі зареєстрували понад 29 тисяч компаній. При цьому близько половини цих бізнесів вони відкрили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас Польща переглядає правила проживання у центрах біженців для українців. Так, вже з 1 листопада у дію вступають нові правила, відповідно до яких у центри прийматимуть лише тих українців, хто належить до вразливих верств населення.

Нагадаємо, 28 липня в етері "Новини.LIVE" народна депутатка України, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заінтригувала глядачів, заявивши, що найближчі роки життя у державі буде ще складнішим.

Також 28 липня у Пенсійному фонді України розповіли, як громадянам за кордоном не втратити пенсії.