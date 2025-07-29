"Силой не заберете": дипломат рассказал, сколько украинцев за границей хотят вернуться и кто больше не приедет

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что большинство украинцев, около 70%, которые вынужденно находятся за границей из-за российской агрессии, говорят, что хотят вернуться обратно в Украину. Однако есть один нюанс.

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Речь идет о том, какие условия будут созданы в Украине для того, чтобы беженцы, вынужденно покинувшие государство, могли безопасно вернуться обратно. Об этом дипломат рассказал во время интервью для "Радио Свобода".

"Вы силой не вернете этих людей, это их решение. Вопрос создания условий", — рассказал чиновник.

По его словам, если поговорить с беженцами, которые покинули Украину недобровольно и при вынужденных обстоятельствах, то 70% из них скажут о том, что они хотят вернуться обратно.

Также Василий Боднар рассказал о том, сколько украинцев в Польше, скорее всего, уже не вернутся обратно. По его мнению, это около 15%-20% граждан. Это те люди, которые уже прочно осели за границей, в Польше, и даже подали необходимые для получения гражданства этой страны документы.

Украинцы в Польше

Украинцы, которые выехали в Польшу по определенным причинам, не только из-за войны, делают большой вклад в развитие экономики страны. Так, 21 июля в Opendatabot обнародовали статистику, которая демонстрирует, что по состоянию на июль 2025 года украинцы в Польше зарегистрировали более 29 тысяч компаний. При этом около половины этих бизнесов они открыли после начала полномасштабного вторжения России.

В то же время Польша пересматривает правила проживания в центрах беженцев для украинцев. Так, уже с 1 ноября в действие вступают новые правила, согласно которым в центры будут принимать только тех украинцев, кто относится к уязвимым слоям населения.

Напомним, 28 июля в эфире "Новини.LIVE" народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заинтриговала зрителей, заявив, что ближайшие годы жизнь в государстве будет еще сложнее.

Также 28 июля в Пенсионном фонде Украины рассказали, как гражданам за рубежом не потерять пенсии.