Как украинским беженцам не потерять свою пенсию за границей: простой алгоритм

Украинцы, которые временно проживают за границей и имеют статус беженца или находятся под временной защитой, не теряют права на пенсионное обеспечение и могут восстановить или оформить пенсию удаленно.

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Процедура подачи заявления полностью дистанционная и требует только наличия электронной подписи. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Сначала нужно зайти на вебпортал Пенсионного фонда Украины и выбрать раздел "Заявление о назначении пенсии". Далее необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После входа в систему заявителю следует указать тип пенсии и выбрать формат получения уведомлений о ходе рассмотрения заявления. Рекомендуется выбрать дистанционный способ информирования.

Затем необходимо заполнить электронную анкету и прикрепить сканкопии документов: паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж. Также может понадобиться справка о зарплате до 1 июля 2000 года, военный билет, диплом или подтверждение льготного стажа.

На финальном этапе заявление нужно подписать электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд. Таким образом, украинцы за границей могут получать выплаты без необходимости возвращения домой.

Отметим, в Украине пересмотрели размер пенсионных выплат — некоторые категории пожилых граждан получат прибавку. Речь идет прежде всего о пенсионерах в возрасте от 65 лет, чьи выплаты до сих пор не достигали установленного минимального уровня в 3758 гривен.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.