Як українським біженцям не втратити свою пенсію за кордоном: простий алгоритм

Українці, які тимчасово проживають за кордоном і мають статус біженця або перебувають під тимчасовим захистом, не втрачають права на пенсійне забезпечення і можуть поновити або оформити пенсію віддалено.

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Процедура подання заяви повністю дистанційна та потребує лише наявності електронного підпису. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Спочатку потрібно зайти на вебпортал Пенсійного фонду України та обрати розділ "Заява про призначення пенсії". Далі необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після входу в систему заявнику слід вказати тип пенсії та обрати формат отримання повідомлень про хід розгляду заяви. Рекомендується обрати дистанційний спосіб інформування.

Потім необхідно заповнити електронну анкету і прикріпити сканкопії документів: паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж. Також може знадобитися довідка про зарплату до 1 липня 2000 року, військовий квиток, диплом або підтвердження пільгового стажу.

На фінальному етапі заяву потрібно підписати електронним підписом і надіслати до Пенсійного фонду. Таким чином, українці за кордоном можуть отримувати виплати без необхідності повернення додому.

Зазначимо, в Україні переглянули розмір пенсійних виплат - деякі категорії літніх громадян отримають надбавку. Йдеться насамперед про пенсіонерів віком від 65 років, чиї виплати досі не досягали встановленого мінімального рівня в 3758 гривень.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.