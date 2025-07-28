Следующие 5-10 лет жизнь в Украине будет еще сложнее: нардеп заинтриговала прогнозом

Благосостояния в Украине в ближайшие годы ждать не стоит. Власти призывают украинцев "затянуть пояса и работать", если они хотят жить в независимой стране.

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Финансового облегчения для обычных граждан Украины в ближайшее время не предвидится. Об этом сказала в эфире "Новини.LIVE" народный депутат Украины, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.

Следующие 5-10 лет в Украине жизнь усложнится и нет ни одного законопроекта, который бы сократил государственный долг Украины, рассказала она.

"Следовательно, не нужно успокаивать граждан обещаниями "легкой жизни". Война продолжается", — добавила политик.

Однако если украинцы хотят добыть в борьбе право жить в независимом государстве, то нужно "затянуть пояса и работать".

При этом не стоит говорить публично о переходе экономики Украины на военные рельсы и большем производстве оружия. Сегодня данная информация полезна для россиян, они продолжат атаковать объекты ВПК, заключила Гриб.

Напомним, в Украине стремительно увеличивается уровень бедности. Эксперты прогнозируют выход на показатели 2021 года по уровню жизни только к 2027-2028 годам.

Социологическое исследование Gradus Research показало, что около 82% украинцев недовольны финансовым положением.