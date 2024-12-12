В Украине стремительно растет уровень бедности: в каких регионах больше всего

К 2027-2028 году украинцы могут выйти на показатели 2021-го по уровню жизни по масштабам бедности.

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Средний уровень бедности в Украине, измеряемый как доходы, ниже фактического прожиточного минимума, увеличился в 1,7 раза. Однако две области не испытали подобного воздействия полномасштабной войны. Это объясняется значительным количеством внутренних переселенцев и удаленностью этих регионов от активных боевых действий. Об этом сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью изданию "РБК-Украина".

В Закарпатской и Черновицкой областях Украины с 2021 года стабильно фиксируется уровень бедности. Это имеет несколько логических объяснений:

там меньшие масштабы разрушений вследствие ракетно-дроновых атак российских оккупантов;

там проживает немало внутренних переселенцев, которые закрыли нехватку рабочих рук.

"Эти два региона условно не пострадали от войны именно в контексте масштабов бедности. В остальных областях бедность выросла, просто по-разному. Заметно бедность выросла в северных областях — Черниговской, Сумской. В таких регионах как Киев, Харьков, Днепр — там уровень бедности вырос не так существенно", — отметила экспертка.

По мнению Людмилы Черенько, средний рост по Украине составляет 1,7 раза. В крупных городах, таких как миллионники, этот показатель варьируется от 1,3 до 1,5 раза, что означает увеличение на 30-50%. Эти города пострадали в меньшей степени, поскольку продолжают быть центрами экономической активности. Однако в Херсоне ситуация значительно сложнее, поскольку там отсутствуют возможности для трудоустройства.

"По моим предположениям, где-то в 2027-28 годах мы можем выйти на показатели 2021-го по уровню жизни, по масштабам бедности. Посчитайте, сколько тогда война у нас отобрала. Если мы в 27-м выйдем на 21-й, то война "съела" 6 лет жизни выживших", — констатировала Людмилы Черненько.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.