На фоне не очень радостных отечественных экономических новостей, девальвации и общих проблем с заработками, информация о том, что валовой национальный доход на душу населения вырос в Украине до довольно приличных результатов, вызывает лишь удивление. Фокус исследовал подробно, растет ли доход украинцев.

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Всемирный банк включил Украину в категорию стран с доходами выше средних. Об этом говорится в сообщении ВБ. Как это коррелируется с тем, что, по данным самого же ВБ, 28% украинцев живут в нищете, и должны ли украинцы почувствовать рост доходов на собственных кошельках? Ответы на эти вопросы искал Фокус.

На душу населения: 5070 долларов

Всемирный банк оценил валовой национальный доход (ВНД) на душу населения Украины в 5070 долларов. Данная классификация ВБ направлена на отображение уровня развития страны и опирается на ВНД на душу населения, как на широко доступный показатель экономического потенциала. Она обновляются ежегодно в начале июля с учетом данных за предыдущий календарный год. В прошлый раз украинский показатель составлял 4270 долларов, поэтому действительно, с этой точки зрения "состоятельность" украинцев выросла.

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В то же время рядовой украинец никакого роста доходов не увидел. Даже наоборот: затянувшаяся война значительно ухудшила материальное положение граждан. Как ранее писал Фокус, 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% потеряли возможность откладывать именно после полномасштабного вторжения. А каждый пятый говорит, что не просто не имеет возможности экономить, а еще и тратит то, что накопил ранее.

С 2020 года количество украинцев, живущих в нищете, выросло на 1,8 млн

Более того: по данным того же Всемирного банка, с 2020 года количество украинцев, живущих в нищете, выросло на 1,8 млн. Главной причиной такой повальной бедности является полномасштабная война с РФ, которая продолжает разрушать экономику Украины. В отчете ВБ говорится, что в Украине 28% населения не хватает денег даже на еду. И эти данные также совсем не коррелируются с сообщением о доходах, которые вдруг стали "выше средних".

Причины роста: от международной помощи до ошибки

Эксперты, опрошенные Фокусом, говорят, что никакой связи между оценкой ВНД на душу населения и личными доходами каждого украинца нет. По мнению Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, это просто формальность. Хотя, говорит эксперт, если объективно сравнивать Украину и реально бедные страны Африки или Латинской Америки, Украина по доходам действительно выше.

Если бы в Украине была богатая экономика потребления, такая огромная миграция вызвала бы экономический шок. Но для сырьевой экономики ничего страшного нет: меньше народа — больше кислорода

В то же время аналитик Алексей Кущ считает, что на расчеты могли повлиять сокращение численности населения и фактор внешней помощи.

"Вообще-то находиться в группе стран с доходами ниже средних как-то стыдно, потому что в этой группе находились только экваториальная Африка, Индия, Бангладеш, Пакистан и Афганистан. А, например, Сектор Газа, благодаря внешней помощи арабских стран, находился в группе государств с доходами выше средних. Теперь он ушел на наше место, а мы поднялись на ступеньку выше. Ключевая роль — сокращение населения Украины, из-за чего международная помощь и доходы сырьевой экономики распределяются на меньшее количество людей. Всемирный банк заложил в свои расчеты сокращение населения на 15%. Если бы в Украине была богатая экономика потребления, такая огромная миграция вызвала бы экономический шок. Но для сырьевой экономики ничего страшного нет: меньше народа — больше кислорода".

Всемирный банк заложил в свои расчеты сокращение населения на 15% Фото: Открытые источники

А еще Алексей Кущ не исключает и ошибку. "Дело в том, что валовой национальный доход включает доходы резидентов страны за рубежом, — поясняет Алексей Кущ. — И тут возникает вопрос: включил ли банк в расчет доходы украинцев, находящихся за границей? Параллельно сократив численность населения из-за физического отсутствия в стране миллионов беженцев. В таком случае получилось, что числитель формулы (валовой национальный доход) увеличили, а знаменатель (численность населения), наоборот, уменьшили. Неудивительно, что показатель на душу населения значительно вырос".

Угроза дефолта: на доходах не сказывается

Новости от ВБ о "высоких доходах" странным образом совпадают с ожиданием решения кредиторов по реструктуризации. Украина приближается к дате окончания отсрочки платежей по еврооблигациям — это произойдет уже в августе. А если компромисса с держателями еврооблигаций прийти не удастся, Украине грозит дефолт.

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Правда, говорят эксперты, во-первых, дефолта не будет. "Скорее всего, будет крайне невыгодная для нас реструктуризация долга: мало спишут, дадут короткую отсрочку, процент не снизят или снизят незначительно. Плюс то, что списали, обставят различными "инструментами восстановления стоимости" для кредиторов, привязав выплаты по ним, например, к объему налоговых поступлений", — считает Алексей Кущ.

Во-вторых, "нервное" ожидание решения кредиторов почти не влияет ни на экономику, ни на доходы. "Если в обычных условиях факт возможного дефолта мог сказаться на доходах населения, то сейчас, что называется, эти кривые не пересекаются", — отметил в комментарии Фокусу экономист Александр Гаврутенко.

Вся экономическая активность базируется на сравнении: зачем стремиться к повышению своего благосостояния, если ты не видишь, что кто-то живет лучше? Фото: Коллаж: Фокус

Что касается новостей от Всемирного Банка, то, говорит эксперт, вся экономическая активность базируется на сравнении: зачем стремиться к повышению своего благосостояния, если ты не видишь, что кто-то живет лучше? Возможно именно поэтому в экономике так много относительных показателей.

"В данном случае доходы украинцев могли увеличиться в абсолютных величинах из-за огромного дефицита рабочей силы в экономике, который действительно стимулирует рост заработной платы, — считает Александр Гаврутенко. — Но также попадание в середину списка с асимметричной кривой распределения уровней дохода по странам может означать не рост наших доходов, а расширение базы тех, кто беднее нас".