В Україні стрімко зростає рівень бідності: у яких регіонах найбільше

До 2027-2028 року українці можуть вийти на показники 2021-го за рівнем життя за масштабами бідності.

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Середній рівень бідності в Україні, вимірюваний як доходи, нижчі за фактичний прожитковий мінімум, збільшився в 1,7 раза. Однак дві області не зазнали подібного впливу повномасштабної війни. Це пояснюється значною кількістю внутрішніх переселенців і віддаленістю цих регіонів від активних бойових дій. Про це повідомила завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

У Закарпатській та Чернівецькій областях України з 2021 року стабільно фіксується рівень бідності. Це має кілька логічних пояснень:

там менші масштаби руйнувань унаслідок ракетно-дронових атак російських окупантів;

там проживає чимало внутрішніх переселенців, які закрили брак робочих рук.

"Ці два регіони умовно не постраждали від війни саме в контексті масштабів бідності. В інших областях бідність зросла, просто по-різному. Помітно бідність зросла в північних областях — Чернігівській, Сумській. У таких регіонах як Київ, Харків, Дніпро — там рівень бідності зріс не так суттєво", — зазначила експертка.

На думку Людмили Черенько, середнє зростання по Україні становить 1,7 раза. У великих містах, таких як мільйонники, цей показник варіюється від 1,3 до 1,5 раза, що означає збільшення на 30-50%. Ці міста постраждали меншою мірою, оскільки продовжують бути центрами економічної активності. Однак у Херсоні ситуація значно складніша, оскільки там відсутні можливості для працевлаштування.

"За моїми припущеннями, десь у 2027-28 роках ми можемо вийти на показники 2021-го за рівнем життя, за масштабами бідності. Порахуйте, скільки тоді війна в нас відібрала. Якщо ми у 27-му вийдемо на 21-й, то війна "з'їла" 6 років життя тих, хто вижив", — констатувала Людмили Чорненько.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.