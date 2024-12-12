В Україні стрімко зростає рівень бідності: у яких регіонах найбільше
До 2027-2028 року українці можуть вийти на показники 2021-го за рівнем життя за масштабами бідності.
Середній рівень бідності в Україні, вимірюваний як доходи, нижчі за фактичний прожитковий мінімум, збільшився в 1,7 раза. Однак дві області не зазнали подібного впливу повномасштабної війни. Це пояснюється значною кількістю внутрішніх переселенців і віддаленістю цих регіонів від активних бойових дій. Про це повідомила завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
У Закарпатській та Чернівецькій областях України з 2021 року стабільно фіксується рівень бідності. Це має кілька логічних пояснень:
- там менші масштаби руйнувань унаслідок ракетно-дронових атак російських окупантів;
- там проживає чимало внутрішніх переселенців, які закрили брак робочих рук.
"Ці два регіони умовно не постраждали від війни саме в контексті масштабів бідності. В інших областях бідність зросла, просто по-різному. Помітно бідність зросла в північних областях — Чернігівській, Сумській. У таких регіонах як Київ, Харків, Дніпро — там рівень бідності зріс не так суттєво", — зазначила експертка.
На думку Людмили Черенько, середнє зростання по Україні становить 1,7 раза. У великих містах, таких як мільйонники, цей показник варіюється від 1,3 до 1,5 раза, що означає збільшення на 30-50%. Ці міста постраждали меншою мірою, оскільки продовжують бути центрами економічної активності. Однак у Херсоні ситуація значно складніша, оскільки там відсутні можливості для працевлаштування.
"За моїми припущеннями, десь у 2027-28 роках ми можемо вийти на показники 2021-го за рівнем життя, за масштабами бідності. Порахуйте, скільки тоді війна в нас відібрала. Якщо ми у 27-му вийдемо на 21-й, то війна "з'їла" 6 років життя тих, хто вижив", — констатувала Людмили Чорненько.
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