Наступні 5-10 років життя в Україні буде ще складнішим: нардеп заінтригувала прогнозом

Добробуту в Україні найближчими роками чекати не варто. Влада закликає українців "затягнути паски і працювати", якщо вони хочуть жити в незалежній країні.

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Фінансового полегшення для звичайних громадян України найближчим часом не передбачається. Про це сказала в ефірі "Новини.LIVE" народна депутатка України, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

Наступні 5-10 років в Україні життя ускладниться і немає жодного законопроєкту, який би скоротив державний борг України, розповіла вона.

"Отже, не потрібно заспокоювати громадян обіцянками "легкого життя". Війна триває", — додала політик.

Однак якщо українці хочуть здобути в боротьбі право жити в незалежній державі, то потрібно "затягнути паски і працювати".

При цьому не варто говорити публічно про перехід економіки України на військові рейки і більше виробництво зброї. Сьогодні ця інформація корисна для росіян, вони продовжать атакувати об'єкти ВПК, підсумувала Гриб.

Нагадаємо, в Україні стрімко збільшується рівень бідності. Експерти прогнозують вихід на показники 2021 року за рівнем життя тільки до 2027-2028 років.

Соціологічне дослідження Gradus Research показало, що близько 82% українців незадоволені фінансовим становищем.