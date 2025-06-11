У США тисячі мігрантів, включно з українцями, планують таємно перемістити в Гуантанамо, — ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа вже цього тижня може розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо, Куба.

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Про це The Washington Post на умовах анонімності повідомили американські чиновники, оскільки ця інформація вважається конфіденційною.

Серед тих, кого можуть туди відправити, сотні громадян з дружніх європейських країн, зокрема з Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України. Багато також з інших частин світу, наприклад, з Гаїті.

За словами чиновників, адміністрація навряд чи повідомить уряди країн про переміщення їхніх громадян на військову базу. Це стосується навіть найближчих союзників США — Великої Британії, Німеччини та Франції.

Відомо, що перемістити планують близько 9000 осіб. Перед цим їх мають обстежити, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до в'язниці. Нагадаємо, військова в'язниця в Гуантанамо відома як в'язниця для підозрюваних у тероризмі.

Досі незрозуміло, чи можна буде розмістити в установі таку кількість нових ув'язнених.

Представники Трампа стверджують, що план необхідний для того, щоб звільнити внутрішні центри утримання під вартою, які стали переповненими. У документі, з яким ознайомилася газета, йдеться, що "GTMO", урядова абревіатура бази, "не вичерпана".

Ще у січні Трамп оголосив, що відправить туди до 30 000 мігрантів. У березні десятки мігрантів, яких утримували в Гуантанамо, відправили до Луїзіани. На думку критиків імміграційних репресій адміністрації, це було пов'язано з проблемами з місткістю.

Міністерство внутрішньої безпеки і Білий дім тоді відмовились коментувати ситуацію.

І хоча багато країн, громадян яких планують перемістити в Гуантанамо, заявляли про готовність прийняти їх назад, в очах Міністерства внутрішньої безпеки США вони діяли не достатньо швидко.

"Під керівництвом президента Трампа ми прагнемо поставити за мету щонайменше 3000 арештів мігрантів щодня", – заявив минулого місяця заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер, пообіцявши збільшити цю кількість.

Американські військові на початку цього року встановили на території бази наметове містечко — 195 споруд місткістю понад 3000 осіб — в очікуванні великого напливу ув'язнених, але його так і не використовували, а пізніше і зовсім розібрали.

Нагадаємо, ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі почались сутички між поліцією та демонстрантами після масштабних імміграційних рейдів, що є частиною політики президента Дональда Трампа.

Трамп направив 2000 військовослужбовців Національної гвардії і привів у стан готовності 500 морських піхотинців.

Раніше ми повідомляли, що служба імміграційного та митного контролю США затримала зірку TikTok Хабі Ламе через "порушення імміграційного законодавства".