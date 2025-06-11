В США тысячи мигрантов, включая украинцев, планируют тайно переместить в Гуантанамо, — СМИ

Администрация Дональда Трампа уже на этой неделе может начать перемещение тысяч иностранцев, которые незаконно находятся в Соединенных Штатах, на военную базу США в Гуантанамо, Куба.

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Об этом The Washington Post на условиях анонимности сообщили американские чиновники, поскольку эта информация считается конфиденциальной.

Среди тех, кого могут туда отправить, сотни граждан из дружественных европейских стран, в частности из Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины. Много также из других частей света, например, из Гаити.

По словам чиновников, администрация вряд ли уведомит правительства стран о перемещении их граждан на военную базу. Это касается даже ближайших союзников США — Великобритании, Германии и Франции.

Известно, что переместить планируют около 9000 человек. Перед этим их должны обследовать, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в тюрьму. Напомним, военная тюрьма в Гуантанамо известна как тюрьма для подозреваемых в терроризме.

До сих пор непонятно, можно ли будет разместить в учреждении такое количество новых заключенных.

Представители Трампа утверждают, что план необходим для того, чтобы освободить внутренние центры содержания под стражей, которые стали переполненными. В документе, с которым ознакомилась газета, говорится, что "GTMO", правительственная аббревиатура базы, "не исчерпана".

Еще в январе Трамп объявил, что отправит туда до 30 000 мигрантов. В марте десятки мигрантов, которых удерживали в Гуантанамо, отправили в Луизиану. По мнению критиков иммиграционных репрессий администрации, это было связано с проблемами с вместимостью.

Министерство внутренней безопасности и Белый дом тогда отказались комментировать ситуацию.

И хотя многие страны, граждан которых планируют переместить в Гуантанамо, заявляли о готовности принять их обратно, в глазах Министерства внутренней безопасности США они действовали не достаточно быстро.

"Под руководством президента Трампа мы стремимся поставить цель не менее 3000 арестов мигрантов ежедневно", — заявил в прошлом месяце заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, пообещав увеличить это количество.

Американские военные в начале этого года установили на территории базы палаточный городок — 195 сооружений вместимостью более 3000 человек — в ожидании большого наплыва заключенных, но его так и не использовали, а позже и вовсе разобрали.

Напомним, вечером 6 июня в Лос-Анджелесе начались столкновения между полицией и демонстрантами после масштабных иммиграционных рейдов, что является частью политики президента Дональда Трампа.

Трамп направил 2000 военнослужащих Национальной гвардии и привел в состояние готовности 500 морских пехотинцев.

Ранее мы сообщали, что служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала звезду TikTok Хаби Ламе из-за "нарушения иммиграционного законодательства".