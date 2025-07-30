Украинцы, которые убежали в США от войны с РФ, могут остаться, - Трамп

На фоне антимигрантских настроений в США и массовых депортаций, это не коснется украинцев, которые приехали в США, спасаясь от войны с Россией.

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Об этом президент США Дональда Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом Доме. Видео опубликовал на Х журналист родом из Одессы Михаил Комадовский, который и задал этот вопрос.

Трамп заверил, что украинцы могут остаться в США до конца войны с РФ

Президент Трамп сообщил мне, что позволит украинцам, бежавшим от войны, оставаться в США до окончания конфликта.

"У нас много людей, которые приехали из Украины. Мы работаем с ними", — сказал Трамп.

Ранее ходили слухи, что тысячи иностранцев, которые по мнению администрации Дональда Трампа, "незаконно" находятся в США, будут высылать из страны, или даже перемещать в тюрьму Гуантанамо на Кубе.

Напомним, оказалось, что украинская община в Польше оказывает значительное экономическое влияние — их налоговые взносы в несколько раз превышают сумму социальной помощи, которую они получают. Сейчас в Польше проходит масштабная переоценка социальной поддержки, которая затрагивает не только украинских беженцев, но и местных жителей, а также иностранцев из других стран.

А посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что большинство украинцев, около 70%, которые вынужденно находятся за границей из-за российской агрессии, говорят, что хотят вернуться обратно в Украину. Но они не приедут, если не будет созданы условия для этого.