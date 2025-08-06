Украинцы в Германии: какой процент беженцев трудоустроен, а кто получает соцпомощь

По состоянию на начало 2025 года более трети украинских граждан, находящихся в Германии под временной защитой, официально трудоустроены.

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Сейчас в Германии работают 299 670 украинцев — 174 080 женщин и 125 590 мужчин. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на данные Федерального агентства занятости Германии.

Несмотря на эти цифры, уровень занятости среди украинцев составляет чуть более 33% — это ниже, чем в соседних странах, которые также приняли большое количество беженцев после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.

Остальные украинцы в трудоспособном возрасте (от 15 до 65 лет) получают социальную помощь Bürgergeld — всего таких 497 210 человек. Среди них большинство составляют женщины — более 317 тысяч. Если же учитывать всех получателей Bürgergeld с украинским гражданством, включая детей и пожилых людей, то их количество достигает 693 420 человек.

Средняя сумма пособия по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила €882. Размер выплат зависит от возраста и семейного положения. Так, одинокие взрослые получают €563 в месяц, супруги — по €506 на каждого, а детям выплачивают от €357 до €471.

Отметим, Фокус писал о других решениях польского правительства, которые коснутся граждан Украины. В частности, на портале inPoland сообщили о расширении оснований для отмены вида на жительство. Среди причин — подача фальшивых документов, предоставление ложных данных, фиктивный брак. Также речь шла о продлении статуса временной защиты до 4 марта 2026 года, о сохранении налоговых льгот и продолжении выплат по программе 800+ на детей до 18 лет, которые учатся в Польше.

Напоминаем, в июне аналитики подсчитали, какую сумму денег принесли беженцы из Украины в бюджет Польши. В то же время в Германии планируют изменить выплаты для украинцев-беглецов от войны.