Українці в Німеччині: який відсоток біженців працевлаштований, а хто отримує соцдопомогу

Станом на початок 2025 року понад третину українських громадян, які перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом, офіційно працевлаштовано.

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Наразі в Німеччині працюють 299 670 українців — 174 080 жінок і 125 590 чоловіків. Про це повідомляє агентство "Укрінформ" із посиланням на дані Федерального агентства зайнятості Німеччини.

Попри ці цифри, рівень зайнятості серед українців становить трохи більше ніж 33% — це нижче, ніж у сусідніх країнах, які також прийняли велику кількість біженців після початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року.

Решта українців у працездатному віці (від 15 до 65 років) отримують соціальну допомогу Bürgergeld — загалом таких 497 210 осіб. Серед них більшість становлять жінки — понад 317 тисяч. Якщо ж враховувати всіх одержувачів Bürgergeld з українським громадянством, включно з дітьми та літніми людьми, то їхня кількість сягає 693 420 осіб.

Середня сума допомоги за програмою Bürgergeld у березні 2025 року становила €882. Розмір виплат залежить від віку та сімейного стану. Так, самотні дорослі отримують €563 на місяць, подружжя — по €506 на кожного, а дітям виплачують від €357 до €471.

Зазначимо, Фокус писав про інші рішення польського уряду, які торкнуться громадян України. Зокрема, на порталі inPoland повідомили про розширення підстав для скасування посвідки на проживання. Серед причин — подання фальшивих документів, надання неправдивих даних, фіктивний шлюб. Також ішлося про продовження статусу тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, про збереження податкових пільг і продовження виплат за програмою 800+ на дітей віком до 18 років, які навчаються в Польщі.

Нагадуємо, у червні аналітики підрахували, яку суму грошей принесли біженці з України до бюджету Польщі. Водночас у Німеччині планують змінити виплати для українців-утікачів від війни.