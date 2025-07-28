Німеччина не хоче "залишити собі" українських біженців: посол розповів, що тепер буде

Влада Німеччини розглядає можливі зміни в умовах перебування українських біженців на своїй території.

Related video

Тема міграції стає предметом активних політичних дискусій всередині країни, особливо з боку правих партій. У цьому контексті українцям у Німеччині варто готуватися до змін, насамперед — у сфері соціальних виплат. Про це повідомив посол України в Берліні Олексій Макєєв в інтерв'ю "Європейській правді".

"Йдеться про можливі зміни порядку надання соціальної допомоги — як в обсязі виплат, так і в їхньому регулюванні. Зараз готується модернізація системи Bürgergeld — підтримки тих, хто не працює або потребує допомоги", — пояснив дипломат.

За даними Макєєва, у Німеччині проживає понад 1 мільйон українців, які мають статус тимчасового захисту. Він зазначив, що дедалі більше біженців активно інтегруються в німецьке суспільство і виходять на ринок праці.

"З моменту початку повномасштабної війни минуло вже три з половиною роки. Багато українців почали працювати, діти вивчили мову й адаптувалися до життя в Німеччині. Німецька сторона зацікавлена в тому, щоб українці — як кваліфіковані, так і некваліфіковані кадри — стали частиною їхнього ринку праці. Також важливо, щоб ті, хто отримує допомогу, долучалися до суспільного життя", — наголосив посол.

Водночас, як зазначив Макєєв, Німеччина усвідомлює потребу України у власних громадянах для відновлення країни після війни. У зв'язку з цим німецький уряд надає підтримку програмам з перепідготовки та навчання переселенців всередині України.

"Не можна сказати, що Німеччина прагне залишити в себе всіх українців або, навпаки, повернути тих, хто не захоче інтегруватися. Вони з повагою ставляться до нашого бажання, щоб фахівці, які вже здобули досвід і знання в Німеччині, могли повернутися в Україну і працювати на її відновлення. Це також відповідає інтересам німецьких компаній, які в майбутньому планують брати участь у післявоєнних проєктах в Україні", — додав Макєєв.

Зазначимо, Фокус писав про інші рішення польського уряду, які торкнуться громадян України. Зокрема, на порталі inPoland повідомили про розширення підстав для скасування посвідки на проживання. Серед причин — подання фальшивих документів, надання неправдивих даних, фіктивний шлюб. Також ішлося про продовження статусу тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, про збереження податкових пільг і продовження виплат за програмою 800+ на дітей віком до 18 років, які навчаються в Польщі.

Нагадуємо, у червні аналітики підрахували, яку суму грошей принесли біженці з України до бюджету Польщі. Водночас у Німеччині планують змінити виплати для українців-утікачів від війни.