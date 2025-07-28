Германия не хочет "оставить себе" украинских беженцев: посол рассказал, что теперь будет

Власти Германии рассматривают возможные изменения в условиях пребывания украинских беженцев на своей территории.

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Тема миграции становится предметом активных политических дискуссий внутри страны, особенно со стороны правых партий. В этом контексте украинцам в Германии стоит готовиться к переменам, прежде всего — в сфере социальных выплат. Об этом сообщил посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью "Европейской правде".

"Речь идет о возможных изменениях порядка предоставления социальной помощи — как в объеме выплат, так и в их регулировании. Сейчас готовится модернизация системы Bürgergeld — поддержки тех, кто не работает или нуждается в помощи", — пояснил дипломат.

По данным Макеева, в Германии проживает более 1 миллиона украинцев, имеющих статус временной защиты. Он отметил, что все больше беженцев активно интегрируются в немецкое общество и выходят на рынок труда.

"С момента начала полномасштабной войны прошло уже три с половиной года. Многие украинцы начали работать, дети выучили язык и адаптировались к жизни в Германии. Немецкая сторона заинтересована в том, чтобы украинцы — как квалифицированные, так и неквалифицированные кадры — стали частью их рынка труда. Также важно, чтобы те, кто получает помощь, включались в общественную жизнь", — подчеркнул посол.

В то же время, как отметил Макеев, Германия осознает потребность Украины в собственных гражданах для восстановления страны после войны. В связи с этим немецкое правительство оказывает поддержку программам по переподготовке и обучению переселенцев внутри Украины.

"Нельзя сказать, что Германия стремится оставить у себя всех украинцев или, наоборот, вернуть тех, кто не захочет интегрироваться. Они с уважением относятся к нашему желанию, чтобы специалисты, уже получившие опыт и знания в Германии, могли вернуться в Украину и работать на ее восстановление. Это также отвечает интересам немецких компаний, которые в будущем планируют участвовать в послевоенных проектах в Украине", — добавил Макеев.

Отметим, Фокус писал о других решениях польского правительства, которые коснутся граждан Украины. В частности, на портале inPoland сообщили о расширении оснований для отмены вида на жительство. Среди причин — подача фальшивых документов, предоставление ложных данных, фиктивный брак. Также речь шла о продлении статуса временной защиты до 4 марта 2026 года, о сохранении налоговых льгот и продолжении выплат по программе 800+ на детей до 18 лет, которые учатся в Польше.

Напоминаем, в июне аналитики подсчитали, какую сумму денег принесли беженцы из Украины в бюджет Польши. В то же время в Германии планируют изменить выплаты для украинцев-беглецов от войны.