После атаки российских дронов: акции польских компаний начали стремительно падать

В ночь на 10 сентября Польша впервые зафиксировала успешное поражение российских дронов "Шахед", которые вторглись на ее территорию. Данный инцидент повлиял на движение акций в стране.

Реакция рынка оказалась мгновенной и болезненной для польских компаний. После атаки российских дронов котировки ведущих предприятий страны стремительно снизились. Об этом говорится на портале Іnvesting.com.

Движение акций польских компаний

Так, акции Santander Bank Polska подешевели на 2,15% до 491,40 злотых, PKO Bank Polski — на 2,47% до 70,38 злотых, а mBank потерял 2,60%, опустившись до 868,40 злотых.

Среди других крупных компаний падение также оказалось заметным: Bank Pekao S.A. снизился на 3,51% до 174,50 злотых, KGHM Polska Miedz — на 2,64% до 130,70 злотых, PKN Orlen — на 3,65% до 79,43 злотых, PGE Polska — на 3,18% до 10,67 злотых, Orange Polska — на 2,11% до 8,99 злотых, а страховой гигант PZU SA потерял 2,79%, закрыв день на отметке 60,00 злотых.

О том, что Польша впервые сбивала "Шахеды" в своем воздушном пространстве, соцсети начали сообщать ночью 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал налет российских беспилотников "масштабной провокацией". Он также подтвердил, что дроны, которые залетели в Польшу, были российскими.

Отметим, что в операции по уничтожению российских дронов участвовали не только силы национальной обороны, но и авиация НАТО, включая подразделения Нидерландов.