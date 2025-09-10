После атаки российских дронов: акции польских компаний начали стремительно падать
В ночь на 10 сентября Польша впервые зафиксировала успешное поражение российских дронов "Шахед", которые вторглись на ее территорию. Данный инцидент повлиял на движение акций в стране.
Реакция рынка оказалась мгновенной и болезненной для польских компаний. После атаки российских дронов котировки ведущих предприятий страны стремительно снизились. Об этом говорится на портале Іnvesting.com.
Так, акции Santander Bank Polska подешевели на 2,15% до 491,40 злотых, PKO Bank Polski — на 2,47% до 70,38 злотых, а mBank потерял 2,60%, опустившись до 868,40 злотых.
Среди других крупных компаний падение также оказалось заметным: Bank Pekao S.A. снизился на 3,51% до 174,50 злотых, KGHM Polska Miedz — на 2,64% до 130,70 злотых, PKN Orlen — на 3,65% до 79,43 злотых, PGE Polska — на 3,18% до 10,67 злотых, Orange Polska — на 2,11% до 8,99 злотых, а страховой гигант PZU SA потерял 2,79%, закрыв день на отметке 60,00 злотых.
О том, что Польша впервые сбивала "Шахеды" в своем воздушном пространстве, соцсети начали сообщать ночью 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал налет российских беспилотников "масштабной провокацией". Он также подтвердил, что дроны, которые залетели в Польшу, были российскими.
Отметим, что в операции по уничтожению российских дронов участвовали не только силы национальной обороны, но и авиация НАТО, включая подразделения Нидерландов.