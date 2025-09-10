Після атаки російських дронів: акції польських компаній почали стрімко падати
У ніч на 10 вересня Польща вперше зафіксувала успішне ураження російських дронів "Шахед", які вторглися на її територію. Цей інцидент вплинув на рух акцій у країні.
Реакція ринку виявилася миттєвою і болючою для польських компаній. Після атаки російських дронів котирування провідних підприємств країни стрімко знизилися. Про це йдеться на порталі Іnvesting.com.
Так, акції Santander Bank Polska подешевшали на 2,15% до 491,40 злотих, PKO Bank Polski — на 2,47% до 70,38 злотих, а mBank втратив 2,60%, опустившись до 868,40 злотих.
Серед інших великих компаній падіння також виявилося помітним: Bank Pekao S.A. знизився на 3,51% до 174,50 злотих, KGHM Polska Miedz — на 2,64% до 130,70 злотих, PKN Orlen — на 3,65% до 79,43 злотих, PGE Polska — на 3,18% до 10,67 злотих, Orange Polska — на 2,11% до 8,99 злотих, а страховий гігант PZU SA втратив 2,79%, закривши день на позначці 60,00 злотих.
Про те, що Польща вперше збивала "Шахеди" у своєму повітряному просторі, соцмережі почали повідомляти вночі 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав наліт російських безпілотників "масштабною провокацією". Він також підтвердив, що дрони, які залетіли в Польщу, були російськими.
Зазначимо, що в операції зі знищення російських дронів брали участь не тільки сили національної оборони, а й авіація НАТО, включно з підрозділами Нідерландів.