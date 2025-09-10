Після атаки російських дронів: акції польських компаній почали стрімко падати

У ніч на 10 вересня Польща вперше зафіксувала успішне ураження російських дронів "Шахед", які вторглися на її територію. Цей інцидент вплинув на рух акцій у країні.

Related video

Реакція ринку виявилася миттєвою і болючою для польських компаній. Після атаки російських дронів котирування провідних підприємств країни стрімко знизилися. Про це йдеться на порталі Іnvesting.com.

Рух акцій польських компаній

Так, акції Santander Bank Polska подешевшали на 2,15% до 491,40 злотих, PKO Bank Polski — на 2,47% до 70,38 злотих, а mBank втратив 2,60%, опустившись до 868,40 злотих.

Акції Santander Bank Polska подешевшали

Серед інших великих компаній падіння також виявилося помітним: Bank Pekao S.A. знизився на 3,51% до 174,50 злотих, KGHM Polska Miedz — на 2,64% до 130,70 злотих, PKN Orlen — на 3,65% до 79,43 злотих, PGE Polska — на 3,18% до 10,67 злотих, Orange Polska — на 2,11% до 8,99 злотих, а страховий гігант PZU SA втратив 2,79%, закривши день на позначці 60,00 злотих.

Про те, що Польща вперше збивала "Шахеди" у своєму повітряному просторі, соцмережі почали повідомляти вночі 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав наліт російських безпілотників "масштабною провокацією". Він також підтвердив, що дрони, які залетіли в Польщу, були російськими.

Зазначимо, що в операції зі знищення російських дронів брали участь не тільки сили національної оборони, а й авіація НАТО, включно з підрозділами Нідерландів.