"Це неприйнятно": Орбан висловився з приводу нічного нальоту дронів на Польщу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про повну солідарність його країни з Польщею після вторгнення російських дронів до польського повітряного простору. Порушення територіальної цілісності Польщі Орбан назвав неприйнятним.

Водночас у своєму дописі в соцмережі Х Орбан стверджує, що "політика закликів до миру у війні між Росією та Україною є розумною та доцільною".

Життя в тіні війни є пов'язаним з ризиками та небезпеками – розмірковує угорський прем’єр та закликає «покласти цьому край». В цьому контексті він нагадує, що Угорщина підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни та досягнення мру.

Нагадаємо, сьогодні уночі Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. Низка польських аеропортів припиняли роботу – у тому числі були закриті й обидва аеропорти у Варшаві, а польська армія підійняла у небо декілька винищувачів F-16.

Також Фокус писав про те, чому ППО не збила дрони та якою буде відповідь Варшави й НАТО. Масований заліт російських "шахедів" у Польщу став першим настільки відвертим порушенням повітряного простору країни-члена НАТО.

Ще стало відомо, що після атаки російських дронів акції польських компаній почали стрімко падати. Зокрема, акції Santander Bank Polska подешевшали на 2,15% (до 491,40 злотих), PKO Bank Polski — на 2,47% (до 70,38 злотих), а mBank втратив 2,60%, опустившись до 868,40 злотих.

Щодо прем’єр-міністра Угорщини, то раніше Віктор Орбан заявив, що Україна після війни буде поділена на три частини. Причому він стверджував, що "російська зона" нібито існує вже зараз.