Угорські дрони заходили в повітряний простір України, — Зеленський

Безпілотники-розвідники з Угорщини могли залетіти в повітряний простір України. Імовірно, Будапешт відстежував промисловий потенціал у прикордонних районах.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів і про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Українські військові зафіксували заходи в нашому повітряному просторі дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", — розповів глава держави.

Зеленський доручив перевірити всі дані за цим фактом і невідкладно доповісти йому про кожен зафіксований випадок.

Угорська сторона на момент публікації новини не коментувала заяви Зеленського про запуски розвіддронів.

Зазначимо, що Угорщина не планує приєднатися до проєкту Європи "стіна від дронів". Через рішення Будапешта може утворитися "зяюча діра", ЄС залишиться без захисту.

Нагадаємо, Угорщина продовжить закуповувати російську нафту, незважаючи на рекомендації президента США Дональда Трампа.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше розкритикував наліт російських дронів на Польщу. За його словами, це було неприйнятне порушення.