Росія, попри щоденні бойові дії в Україні, ймовірно, вже почала готуватися до наступного великого конфлікту. На думку генерала Бундесвера Олександра Зольфранка, європейські країни повинні посилити підтримку України, оскільки від результату боротьби в Києві залежить стабільність та збереження демократичних цінностей у регіоні.

Як він повідомив у інтерв’ю The New York Times, Москва активно реорганізовує сухопутні війська, проводить навчання та готується до можливих нових бойових дій. Він зазначив, що без рішучого тиску на Росію агресія не припиниться, і Європа має надати Україні всі необхідні ресурси для стримування загрози. Окрім цього, генерал наголосив, що події в Україні визначають безпеку та стабільність континенту, а також збереження свободи та демократичних інститутів.

"Єдина причина, через яку Путін може зупинитися, — це якщо його зупинять", — зазначив генерал-лейтенант Олександр Зольфранк, підкресливши, що для цього потрібен тиск.

Відео дня

За його словами, успіх Росії загрожує досягненням після Другої світової війни, зокрема верховенству права та демократичним системам у Центральній і Східній Європі. Він вважає, що підтримка України повинна включати фінансові, технічні та військові ресурси для послаблення російського тиску та забезпечення стабільності в регіоні.

"Ми повинні підтримувати Україну всім необхідним", – сказав він, – "всім необхідним для зменшення російського тиску".

Як зазначає видання, на фронті ситуація залишається майже статичною. Жодна зі сторін не здобуває суттєвих територій, а літній наступ Росії не дав значних результатів. Обидві сторони активно завдають ударів по цивільній інфраструктурі супротивника за допомогою ракет дальньої дії та безпілотників, намагаючись виснажити один одного. Військові аналітики відзначають, що проривів на фронті найближчими місяцями очікувати не варто через обмежені оперативні можливості російських сил та брак людських ресурсів у України.

Водночас європейські країни одночасно шукають фінансові шляхи підтримки Києва. Як повідомляють офіційні джерела, розглядається використання заморожених російських активів у ЄС для надання безвідсоткового кредиту на оборону та розвиток української збройової промисловості. Проте ініціатива наразі обмежується юридичними та фінансовими побоюваннями деяких держав і Європейського центрального банку.

Натомість Німеччина планує створити найбільшу звичайну армію в Європі, збільшивши чисельність збройних сил до 260 тисяч військових та додатково 200 тисяч резервістів. Генерал Зольфранк підкреслює, що одночасно потрібно скоротити бюрократію, покращити інтеграцію технологій у військову промисловість і залучити нове покоління солдатів для стримування потенційної російської агресії.

"Скоротити легко, ми маємо великий досвід у скороченні", – сказав він з гримасою: "Досягти того, що потрібно, – це величезне завдання".

Експерти наголошують, що мир не існує сам по собі, а вимагає постійної активної роботи, злагодженої підготовки армій та готовності реагувати на будь-які загрози. За їхніми словами, небезпека з боку Росії залишається реальною та безпосередньою, тому відстоювання стабільності та безпеки є ключовим завданням Європи.

Нагадаємо, що експерт з міжнародної економіки Емброуз Еванс-Прітчард вважає, що час Путіна добігає кінця, тому він може загострити дії, і Європі загрожує небезпека. Якщо Кремль не переможе в Україні, він спробує досягти успіху в інших напрямках.

Також повідомлялось, що Путін сподівається виграти не війною, а через вплив на Дональда Трампа, щоб отримати поступки від США. Україна ж, попри тиск, продовжує боротися та зміцнює свої позиції у світі.