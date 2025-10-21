Трамп — останній козир Путіна: Росія сподівається виграти війну завдяки переговорам з США, — FT

Путін розраховує виграти війну не зброєю, а впливом на Дональда Трампа. Кремль бачить у ньому шанс домогтися поступок від США, тоді як Україна, попри тиск і цинічні заяви, продовжує боротися й посилює свої позиції на міжнародній арені.

Як написав головний коментатор і колумніст Financial Times Едвард Люс, ставлення Дональда Трампа до Володимира Зеленського нагадує "шкільне цькування", і українському президенту доводиться витримувати приниження під час офіційних зустрічей. Також журналіст підкреслює, що Трамп неодноразово дозволяв собі принизливі ремарки, а в останніх публічних заявах президент США навіть натякав, що Україна може бути "знищена", якщо не погодиться поступитися Росії територіями.

Автор зауважує, що Путін також діє виважено і терпляче. Починаючи із повномасштабного вторгнення 2022 року, Кремль сподівався, що дипломатичний шлях дасть більше, ніж фронт. З огляду на дії Трампа після повернення до влади, цей розрахунок Кремля має реальні підстави: російський лідер уже домігся другого саміту з Трампом у 2025 році, до організації якого долучилися прихильні до Москви європейські політики.

Відео дня

Люс також наголошує на зміні тону Трампа: він дедалі відвертіше демонструє нетерпіння щодо українського спротиву і вважає, що інші конфлікти у світі "вирішені". За його словами, Трамп розглядає Україну як територію для компромісів і відкриту "комерційну можливість", а український уряд — як противника, що має "знати, коли зазнав поразки".

У відповідь на це Україна не відстає. Київ нарощує дипломатичну "коаліцію охочих", отримує додаткову військову допомогу від європейських партнерів і поглиблює можливості для ударів по критичних об’єктах у глибині російської території. Обговорюється й політичний інструмент — можливе використання заморожених російських резервів для підтримки української економіки на найближчі роки.

Водночас Люс наводить дані про великі людські втрати у російській армії: за оцінками видання The Economist, у 2025 році загинули десятки тисяч російських військових, і це створює серйозні проблеми для мобілізації та підтримки боєздатності. Крім того, це ускладнює фінансування вербування, а також робить примусову мобілізацію більшою політичною ризикованою для Кремля.

Через значні втрати та економічні навантаження російська армія змогла лише частково просунутися на полі бою. Автор статті підкреслює, що ці мінімальні територіальні "досягнення" не змінюють загального балансу сил, але можуть використовуватися в переговорній логіці Москви. Саме тому Кремль робить ставку на дипломатичну гру, маючи на увазі можливі зміни в політиці США під керівництвом Трампа.

Що стосується американської позиції, то Білий дім і конгресисти відчувають ознаки "втоми від війни" серед частини населення, а останній значний пакет допомоги Україні був схвалений навесні 2024 року. Зокрема, Люс наголошує, що Трамп більше не планує надавати безоплатну військову допомогу у тих же обсягах, натомість майбутні постачання можуть здійснюватися на комерційних умовах.

У висновку автор зауважує: незалежно від мотивів, реальність така — у Путіна на руках залишилося менше важелів, ніж вважає Трамп, але одна з тих важливих "карт" — сам Дональд Трамп. Саме через його позицію Кремль може отримати дипломатичні дивіденди, яких не вдалося досягти на полі бою.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що будь-який переліт літака Путіна через польський повітряний простір може бути зупинений незалежним судом.

Окрім цього, Фокус писав, що сподівання президента США Дональда Трампа на швидку зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в Будапешті можуть не справдитися. За даними видання CNN, попередня зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо і головою МЗС Росії Сергієм Лавровим була відкладена.