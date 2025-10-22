Расстреливали гражданских в Покровске: в ГУР обнародовали доказательства преступлений ВС РФ (видео)

Российские оккупанты целенаправленно открывали огонь по мирным жителям, которые пытались выйти из Покровска. Об этом заявил волонтер Денис Христов, который обнародовал видео с радиоперехватом, где российские военные обсуждают приказы расстреливать гражданских с большими сумками.

На своей странице в Instagram волонтер опубликовал видео, в котором рассказал об очередной лжи российской пропаганды относительно обстрела Покровска.

Денис Христов в своем посте приводит цитаты российских медиа и боевиков, которые утверждали, что их разведчики якобы помогали мирным жителям покинуть город, потому что те, по версии россиян, использовались украинскими военными как живой щит. В сообщениях говорилось, что якобы в течение года проводились "обратные эвакуации", когда мирных людей привозили в горячие точки, а украинские военные держали их там силой. Российские источники также утверждали о значительных потерях среди гражданских — из 22 человек выжили только четверо, а часть военных 51-й армии, которые пытались их спасти, тоже якобы погибли.

Кроме этого, он отметил, что украинские военные получили радиоперехват именно с того участка дороги, где происходил обстрел. В записи, которую обнародовал в видео мужчина, российские военные давали четкие указания не пропускать никого на дороге. Один из них приказывал открывать огонь по гражданским, которые выходили с большими сумками.

Христов пояснил, что после этого стало понятно, почему на видео люди, которые выходили из Покровска, были без вещей. Волонтер предположил, что такая "градация" мирных может быть связана с желанием оккупантов не допустить выноса имущества из города.

"Возможно, они боятся, что люди вынесут много вещей и им ничего не останется. Не волнуйтесь, вам еще там мародерствовать и мародерствовать. Там столько украинской гуманитарки, что вам хватит на полгода", — саркастически добавил он.

В видео Христов также обвинил российские подразделения в системном уничтожении мирного населения во время штурмов. По его словам, если бы российские власти честно сообщали о количестве убитых гражданских, даже сторонники "русского мира" поняли бы, что означает такое "освобождение".

"Если бы люди знали, как именно проходит ваше освобождение, они бы не ждали эвакуации — выезжали бы сразу. И тогда бы у нас не было тех, кого называют ждунами. Даже самые ярые сторонники совка давно бы покинули те территории", — отметил Христов.

В конце волонтер обратился к украинским военным, которые держат оборону на Покровском направлении.

"Ребята, если вам удастся найти военного с позывным "Артист", который еще и заикается — вы знаете, что с ним делать", — сказал Христов.

ВС РФ приказали стрелять по гражданским — в ГУР обнародовали перехваченную запись

Стоит заметить, что эту аудиозапись обнародовало и Главное управление разведки. По сообщению ведомства, в перехваченном разговоре действительно слышны приказы открывать огонь по гражданским, которые выходят из города с большими сумками. ГУР информирует, что команду отдал военный из 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая, по данным разведки, находится в окрестностях Покровска.

В ведомстве квалифицировали этот случай как очередное свидетельство военных преступлений и напомнили, что ответственность за подобные действия неизбежна.

Напомним, что 21 октября волонтер Денис Христов опубликовал новые доказательства военных преступлений российских оккупантов на Покровском направлении в Донецкой области. Он показал фотографии гражданского мужчины, который погиб в результате атаки FPV-дронами.

Ранее Христов также публиковал видео с украинского дрона "Мавик", на котором видно, как гражданский несет раненую женщину на руках к позициям Вооруженных сил Украины. По словам волонтера, оккупанты открывали огонь по мирным жителям, когда прорвались к центру Покровска в районе железнодорожного вокзала.