Розстрілювали цивільних у Покровську: у ГУР оприлюднили докази злочинів ЗС РФ (відео)

Російські окупанти цілеспрямовано відкривали вогонь по мирних жителях, які намагалися вийти з Покровська. Про це заявив волонтер Денис Христов, який оприлюднив відео з радіоперехопленням, де російські військові обговорюють накази розстрілювати цивільних із великими сумками.

На своїй сторінці в Instagram волонтер опублікував відео, у якому розповів про чергову брехню російської пропаганди щодо обстрілу Покровська.

Денис Христов у своєму пості наводить цитати російських медіа та бойовиків, які стверджували, що їхні розвідники нібито допомагали мирним мешканцям залишити місто, бо ті, за версією росіян, використовувалися українськими військовими як живий щит. У повідомленнях йшлося, що нібито протягом року проводилися "зворотні евакуації", коли мирних людей привозили до гарячих точок, а українські військові тримали їх там силою. Російські джерела також стверджували про значні втрати серед цивільних — із 22 людей вижили лише четверо, а частина військових 51-ї армії, які намагалися їх врятувати, теж нібито загинула.

Окрім цього, він зазначив, що українські військові отримали радіоперехоплення саме з тієї ділянки дороги, де відбувався обстріл. У записі, який оприлюднив у відео чоловік, російські військові давали чіткі вказівки не пропускати нікого на дорозі. Один із них наказував відкривати вогонь по цивільних, які виходили з великими сумками.

Христов пояснив, що після цього стало зрозуміло, чому на відео люди, які виходили з Покровська, були без речей. Волонтер припустив, що така "градація" мирних може бути пов’язана з бажанням окупантів не допустити виносу майна з міста.

"Можливо, вони бояться, що люди винесуть багато речей і їм нічого не залишиться. Не хвилюйтеся, вам ще там мародерити і мародерити. Там стільки української гуманітарки, що вам вистачить на пів року", — саркастично додав він.

У відео Христов також звинуватив російські підрозділи у системному знищенні мирного населення під час штурмів. За його словами, якби російська влада чесно повідомляла про кількість убитих цивільних, навіть прихильники "російського миру" зрозуміли б, що означає таке "звільнення".

"Якби люди знали, як саме проходить ваше звільнення, вони б не чекали евакуації — виїжджали б одразу. І тоді б у нас не було тих, кого називають ждунами. Навіть найпалкіші прихильники совка давно б покинули ті території", — зазначив Христов.

Наприкінці волонтер звернувся до українських військових, які тримають оборону на Покровському напрямку.

"Хлопці, якщо вам вдасться знайти військового з позивним "Артист", який ще й заїкається — ви знаєте, що з ним робити", — сказав Христов.

ЗС РФ наказали стріляти по цивільних — у ГУР оприлюднили перехоплений запис

Варто зауважити, що цей аудіозапис оприлюднило й Головне управління розвідки. За повідомленням відомства, у перехопленій розмові дійсно чути накази відкривати вогонь по цивільних, які виходять із міста з великими сумками. ГУР інформує, що команду віддав військовий з 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка, за даними розвідки, перебуває в околицях Покровська.

У відомстві кваліфікували цей випадок як чергове свідчення воєнних злочинів і нагадали, що відповідальність за подібні дії неминуча.

Нагадаємо, що 21 жовтня волонтер Денис Христов опублікував нові докази воєнних злочинів російських окупантів на Покровському напрямку в Донецькій області. Він показав фотографії цивільного чоловіка, який загинув внаслідок атаки FPV-дронами.

Раніше Христов також публікував відео з українського дрона "Мавік", на якому видно, як цивільний несе поранену жінку на руках до позицій Збройних сил України. За словами волонтера, окупанти відкривали вогонь по мирних мешканцях, коли прорвалися до центру Покровська в районі залізничного вокзалу.