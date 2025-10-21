ЗС РФ убили цивільного під Покровськом FPV-дронами: волонтер оприлюднив докази злочину (фото)

Український волонтер і телеведучий Денис Христов опублікував черговий доказ воєнних злочинів ЗС РФ на Покровському напрямку в Донецькій області. Він показав фото цивільного чоловіка, якого окупанти убили FPV-дронами.

Про убивство цивільного під Покровськом Денис Христов повідомив 21 жовтня. Він опублікував світлини у своєму Telegram-каналі "Голландець".

За його словами, росіяни скоїли воєнний злочин на трасі біля міста Родинського Покровського району. Волонтер розповів, що російський FPV-дрон поранив цивільного чоловіка, а другий безпілотник убив його.

"Звісно, у своїх Z-пабліках вони такого не покажуть. На перших фото видно, що чоловік був ще живий. Але р*сня не дала йому шансів. Другий FPV добив влучно. Тому що що?! Вірно, армія РФ несе "ісключітельно мир і добро", — прокоментував світлини Денис Христов.

Волонтер Христов показав фото убивства цивільного чоловіка під Покровськом Фото: Telegram Окупанти вбили пораненого цивільного під Покровськом FPV-дроном Фото: Telegram

Розстріли цивільних у Покровську: що відомо

Денис Христов повідомив, що росіяни розстріляли цивільних у Покровську, 19 жовтня. Він показав відео, зняте з українського "Мавіка", на якому цивільний несе поранену жінку на руках до позицій Збройних сил України. Волонтер розповів, що окупанти розстрілювали цивільних, коли прорвалися в центр Покровська в район залізничного вокзалу.

Пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ 20 жовтня показала відео знищення російської ДРГ, яка розстрілювала цивільних у районі залізничного вокзалу Покровська. За інформацією пресслужби, за попередні два дні українські бійці знищили в місті 14 окупантів.