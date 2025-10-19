Чоловік біг з пораненою на руках до ЗСУ: росіяни розстріляли цивільних у Покровську, — волонтер

Український телеведучий і волонтер Денис Христов показав відео, зняте військовослужбовцем з дрона Mavic у Покровську. Російські окупанти, яким вдалося прорватися у центр міста, влаштували розстріл мирних мешканців просто посеред вулиці.

"Тіла розстріляних цивільних у центрі Покровська. Так, вже ні для кого не секрет, що у самому місті проходять вуличні бої", — зазначив Христов у відео, опублікованому у своєму Telegram-каналі "Голландець" 19 жовтня.

Він пояснив, що нещодавно у центр Покровська прорвалась одна з російських штурмових груп. Окупанти закріпилися в районі залізничного вокзалу, де згодом і були знищені.

"Але залишили після себе цвинтар з місцевими. Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу як мінімум трьох цивільних", — повідомив волонтер.

З його слів, жінка, яка отримала поранення ніг, рухалась з центру в район Дінас. Неподалік неї, як видно зі зроблених з неба кадрів, лежав вбитий літній чоловік. За ним — ще одна застрелена у спину жінка, яка їхала на велосипеді. Також жертвою став чоловік, який, ймовірно, сам ішов назустріч засаді ЗС РФ, не усвідомлюючи цього.

Христов опублікував повне відео з БПЛА у Telegram, щоб люди могли впізнати тіла своїх рідних. Фокус з етичних міркувань не публікує кадри з загиблими.

"Це відео з "мавіка" зняв і передав мені військовий Збройних сил України, який перебуває зараз у Покровську. І саме в напрямку наших військових, ми бачимо, як рухається той місцевий чоловік з пораненою жінкою, що була на початку відео. Він тікає від російських вбивць", — наголосив телеведучий.

Він побажав здоров’я невідомому за його мужність. Як відомо, поранена залишається у Покровську, адже вивезти її у лікарню неможливо. Через велику кількість російських FPV-дронів у місто не може заїхати жоден транспорт.

"Я постійно думаю, нащо їм це робити. Щоби що? А відповідь тут проста: тому що можуть собі це дозволити, і тому що за це нічого їм не буде. Російська пропаганда в черговий раз почне спростовувати ці відеодокази, переверне, виверне все на інший бік. Саме цих вбивць вже покарано, але прийдуть інші, і продовжаться їхні злочини", — запевнив Христов.

Він також окремо звернувся до росіян. Український волонтер закликав їх згадувати ці кадри, коли з’явиться пропаганда про те, як місцеві жителі Покровська нібито чекали на ЗС РФ.

На момент публікації в Офісі генерального прокурора України не реагували на оприлюднене відео. Також ситуацію поки не коментував омбудсман Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня інформував, що на Покровському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ. З його слів, захисникам вдалося зірвати плани Кремля щодо захоплення Донбасу до осені 2025 року.

Раніше, 3 жовтня, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко передавав, що Росія перекинула на Покровський напрямок більш підготовлених морських піхотинців і не полишає спроб наступу. Однак, з його слів, з десяти окупантів більшість не доходить і до лінії фронту.