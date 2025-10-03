"6 знищили, 1 загубився": до ЛБЗ під Покровськом доходить 10% окупантів, — офіцер (відео)

РФ перекинула на Покровський напрямок більш підготовлених морських піхотинців і не полишає спроб наступу, титанічними зусиллями Сили оборони зупинили вороже просування. Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів, що з групи у 10 осіб до лінії боєзіткнення дійшов лише один росіянин, і той здався у полон.

Related video

Нині на Покровському напрямку робиться ставка на погану погоду, погіршення видимості. В таких умовах українські військові просуваються вперед, заходять у нові села, виявляють та знищують бійців ЗС РФ. Про це молодший лейтенант розповів в ефірі "24 Каналу" 3 жовтня.

"Всі ці заходи проводяться з дуже детальною підготовкою, з дуже детальним вивченням всіх маршрутів противника по небу, всіх його засобів ураження", — запевнив Гриценко.

Він підкреслив, що просування ЗС РФ на Покровському напрямку зупинилося виключно завдяки титанічним зусиллям оборонців, які намагаються завжди бути на крок попереду. Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдається зупиняти просочування на лінії боєзіткнення й навіть рухатись уперед. Однак спроб наступу ворог не полишає.

"Постійно намагається йти вперед, постійно намагається виявити наші позиції на передньому краї, знищити за допомогою БПЛА і швиденько-швиденько втягувати через ці місця слабкі свою піхоту", — передав військовий.

Зі слів офіцера, морські піхотинці, яких перекинула РФ в район Покровська, більш підготовлені за інших окупантів, але це відчувається лише у стрілковому бою.

"Вони вміють пересуватися, вони вміють прикривати одне одного — це відчувається. Коли особисто я бачу з дрона і заношу на них якусь бомбу, якийсь скид — воно не відчувається, так само розлітаються", — заявив він.

Гриценко розповів, що нещодавно захисники взяли у полон окупанта, який вирушав до позицій у групі з 10 осіб.

"Шість з яких під час руху були знищені нашими тяжкими бомберами, один загубився, двоє підірвалися на мінуванні й от один зміг дійти до наших позицій", — пояснив він.

У них був маршрут, але з групи лишився лише один росіянин. Попри це його продовжували вести до позицій. Побачивши український військових, він підняв руки і сказав, що здається.

"Тобто ми бачимо, що зі 100% буквально 10% доходять до лінії бойового зіткнення", — додав молодший лейтенант.

Нагадаємо, українські військові розповіли Business Insider, що ЗС РФ все активніше полюють на операторів дронів, позначивши їх як "ціль номер один".

Бійці 110 ОМБр ЗСУ публічно спростували інформацію аналітиків DeepState, заперечивши контроль ворога над Вербовим. Військові розповіли, що відбувалось у населеному пункті насправді.