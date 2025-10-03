Оператори дронів ЗСУ стали пріоритетною ціллю для ЗС РФ: бійці розповіли деталі

Збройні сили Росії дедалі активніше націлюються на українських операторів безпілотників, позначивши їх як головну загрозу і "ціль номер один". Це підкреслює колосальний вплив цих кадрів на перебіг бойових дій.

Related video

За словами українських бійців, противник використовує великий арсенал засобів ураження, включно з ракетами, бомбами та артилерією, для завдавання ударів по ймовірних позиціях операторів. Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

Українські безпілотники сьогодні виконують широкий спектр завдань: від розвідки та коригування артилерії до завдавання ударів по бронетехніці. Особливо ефективними стали дрони-камікадзе, які за рахунок низької вартості здатні знищувати дорогі цілі.

Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Так недорогий квадрокоптер за кілька сотень доларів може вивести з ладу танк або БМП вартістю в мільйони. Причому за останніми оцінками, на дії дронів у боях припадає до 70% втрат обох сторін у війні.

У цьому контексті стає зрозумілим чому в пріоритеті ворога оператори БПЛА Сил оборони. Офіцер ЗСУ та колишній заступник командира батальйону 3-ї штурмової бригади Артем зазначив, що на початку повномасштабної війни оператори рідко ставали мішенню. Однак зараз активність противника щодо їхнього пошуку значно зросла. За його словами, що досвідченішими стають пілоти, то вищою є цінність їхньої нейтралізації для ЗС РФ.

Звісно ж, у такій ситуації українські оператори безпілотних систем вживають додаткових заходів — частіше працюють із міцніших сховищ, глибоких підвалів, а також часто змінюють місце розташування, не залишаючись довго на одному місці.

Важливо

Робота "Диких шершнів": скільки ударних дронів РФ збили перехоплювачі Sting (відео)

Зі свого боку старший науковий співробітник британського аналітичного центру RUSI Джастін Бронк у своєму серпневому звіті наголосив, що втрати серед українських операторів дронів стрімко зросли навесні та влітку поточного року. Це свідчить про те, що полювання на дроноводів стало одним із нових пріоритетів російської армії, що підтверджує вирішальне значення безпілотних технологій у сучасній війні.

Нагадаємо, як повідомили в Defence Blog, на українському фронті використання дронів зросло безпрецедентними темпами, але відповідно збільшилися і масштаби застосування засобів РЕБ. У зв'язку з цим стає актуальним питання введення в бій нових БПЛА — недорогих і надійних.

У матеріалі Financial Times, присвяченому зенітним дронам, які застосовуються в Україні, автори спробували оцінити вартість не окремого дрона-перехоплювача, а повного комплексу. Приблизно один комплект коштує близько 35 тисяч доларів.